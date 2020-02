Sergio Andrade révèle une romance torride avec l’hôte, Paty Chapoy

Sergio Andrade raconte comment Pati Chapoy s’est comporté avec lui. Le conducteur de Ventanteando a toujours nié une relation amoureuse. Sa relation présumée a été écrite dans le livre ,, Amère séduction »

L’ancien producteur de musique et de Televisa Sergio Andrade, accusé du pire avec Gloria Trevi, a avoué dans une interview qu’il avait une liaison passionnée avec le journaliste et animateur de l’émission de télévision Ventaneando, Pati Chapoy.

Les aveux de Sergio Andrade, emprisonné pour corruption d’enfants, enlèvement et viol aggravé, ont été détaillés dans le livre «Amère séduction» de la journaliste Claudia de Icaza.

Bien que Pati Chapoy ait toujours nié avoir une relation avec Sergio Andrade, c’est le producteur lui-même qui a déclaré dans l’interview qu’il y avait une romance entre eux.

Selon le livre de Claudia de Icaza, Sergio Andrade a avoué par e-mail que l’affaire qu’il avait eue avec Pati Chapoy s’était produite entre 1983 et 1984, alors qu’il avait 28 ans.

Les gens qui travaillaient avec eux ont réalisé «à quel point j’étais passionné par moi. Comment il m’a cherché, m’a suivi, m’a appelé, a célébré et est allé avec moi dans de nombreux endroits. »

De plus, comme Sergio Andrade l’a dit dans son e-mail, Pati Chapoy s’est rendu chez le producteur à Burgos, Cuernavaca et “nous étions déjà en retard”.

Le producteur a déclaré qu’il connaissait déjà Pati Chapoy, mais ils ont commencé à être traités lorsqu’elle a travaillé à Siempre dimanche. A cette époque, raconte Sergio Andrade, elle a commencé à le séduire même si elle était mariée.

“Et bien que j’aie essayé de l’éviter, j’ai succombé à la tentation, et non pas parce que je suis tombé amoureux, c’est plus, je n’ai jamais aimé m’impliquer avec des femmes mariées, j’étais très mal à l’aise, mais c’est arrivé.”

Selon les informations de Grupo Formula, Sergio Andrade a décidé de raconter son histoire à Claudia de Icaza lorsque le chauffeur de Ventaneando a catégoriquement nié sa relation avec lui: «J’ai vu des déclarations où il a nié sa relation avec moi en devenant drôle parce qu’il sait que pour ce voyage, elle a alibi, mais rien ne s’est passé et le nôtre était il y a des années. Et moi, malgré son assaut renouvelé, je n’ai pas cédé et je n’ai pas eu le moindre intérêt. »

Dans l’e-mail envoyé par Sergio Andrade au journaliste, il lui a fait savoir que le producteur était déjà fatigué de Pati Chapoy: «Même si j’ai arrêté de parler pendant de nombreuses années parce que ce n’est pas un gentleman de publier leurs relations, ce gars a été si menteur, si criminel et si bas dans ses attaques contre nous (Gloria Trevi et lui) qu’il mérite un peu de place pour ses tentatives d’apparaître comme “ une femme fidèle, loyale et une mère de famille exemplaire.

Relation entre Lucero et Sergio Andrade

Le producteur de musique, Sergio Andrade, est également lié au célèbre chanteur Lucero, qui selon un utilisateur d’André7 sur son compte Instagram, l’interprète d ‘«Électricité» n’avait que 13 ans, alors qu’il avait 26 ans.

«Lucero a commencé à travailler avec Sergio Andrade au début de sa carrière. A cette époque, personne ne savait ce que cet homme allait devenir ni qui il était dans l’intimité de sa chambre. Il était le producteur de musique le plus célèbre du pays et tout le monde l’admirait », explique l’utilisateur de Twitter.