Le cycliste argentin Sergio Fredes, de l’équipe KTM, est resté avec la première étape de la Vuelta del Porvenir après avoir vaincu Daniel Díaz dans le sprint final dans une définition passionnante qui a pris la piste de course “Carlos Bassi” du parc “La Pedrera” comme une étape , dans la province de San Luis.

Cette première journée a parcouru 177 kilomètres qui ont rejoint les villes de San Luis et Villa Mercedes via Fraga et Justo Daract, entre autres.