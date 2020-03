Sergio Massa a ordonné la suspension de toutes les activités de la Chambre des députés prévues pour mars

En outre, le propriétaire du lieu a recommandé que ceux qui font partie des groupes à risque prennent un licence exceptionnelle, et que les députés ne pourront assister à aucune réunion de commission avec collaborateurs ou conseillers.

“Il est recommandé d’accorder, à compter de cette date, un congé exceptionnel aux groupes de population suivants: agents de plus de 65 ans, agents enceintes et puerpérales, agents du programme d’insertion professionnelle des personnes handicapées pour lesquelles une licence spéciale est jugée nécessaire et des agents ayant des antécédents pathologiques suffisants qui justifient une conduite médicale préventive », a souligné l’ancien maire de Tigre dans une résolution.

En ce sens, Massa a également ordonné: “Suspendre provisoirement la tenue de toutes sortes d’événements, prévus pour le mois de mars, dans le cadre de la H. Chambre de la Nation“

Enfin, le président des députés a ordonné que “Seuls les députés et dames députés de la nation pourront assister aux réunions du comité, tandis que leurs collaborateurs et / ou conseillers pourront suivre par la voie interne ou via le web“

Plus tôt ce jeudi, les chefs de bloc du Sénat ont décidé d’annuler toutes les activités de la chambre haute pendant au moins une semaine, et le président du caucus All Front, José Mayans, a annoncé la décision dans le cadre d’un consensus entre tous les chefs de bloc.

“Au Sénat, les présidents de bloc m’ont parlé, en raison de l’urgence que nous avons, de suspendre l’activité la semaine prochaine jusqu’à ce que nous ayons un dossier complet de ceux qui ont voyagé.», A indiqué le formoseño.

Quelques heures plus tard, le Secrétariat administratif a publié une résolution suspendant “provisoirement effectuer toutes sortes de événements, prévue pour mars au Sénat de la Nation ».

De cette manière, la cérémonie de remise des prix et d’autres réunions similaires ont été annulées, sans suspendre officiellement l’activité législative, quelque chose que elle sera en fait donnée par l’absence des législateurs la semaine prochaine.

La résolution établit également que “seuls les sénateurs et les sénateurs de la Nation pourront assister aux réunions du comité, tandis que leurs collaborateurs et / ou conseillers pourront suivre par la voie interne ou via le web” . “Prévoir qu’au cours des sessions, un seul conseiller par sénateur ou sénateur présent dans la chambre soit autorisé.“Ajout de la résolution.

De cette manière, la décision adoptée pour la session extraordinaire de ce jeudi a été officialisée, dans laquelle un seul conseiller par législateur a été autorisé à pénétrer dans les locaux.

D’autre part, la Bibliothèque du Congrès national a indiqué que “en raison de la situation sanitaire due aux cas et à la transmission de COVID-19 dans le pays”, il a été décidé de suspendre “jusqu’à nouvel ordre, toutes les activités culturelles ouvertes à la communauté qui se déroulent dans l’établissement ».

“En tant qu’institution publique, nous pensons qu’il est nécessaire de renforcer les mesures de prévention, en prenant une conscience collective des protocoles établis par le gouvernement national et la ville autonome de Buenos Aires.“Ajout du communiqué officiel.