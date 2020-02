Série en une minute: “Parasite” deviendra une mini-série, et ajoutera une star de “The Avengers”

Dans un format mini-série, Parasites cette année, le signal HBO arriverait avec la participation de Adam Mckay (Succession) en tant que producteur exécutif de cette mini-série, et Joon-ho lui-même en tant que scénariste. La rumeur qui a commencé à rouler juste après l’historique Académie des arts et des sciences du cinéma de Hollywood a lié l’acteur Mark Ruffalo Avec cette histoire.

Sans confirmation officielle de HBO, l’acteur qui a joué Hulk dans la franchise de Avengers de l’univers Marvel, ajouterait à la série Parasite. Jusqu’à présent, on ne sait pas si le casting original ferait partie de ce projet, ni si l’histoire sera racontée en anglais ou en coréen. Ce que nous savons, c’est que cette longue série du film durerait près de six heures (divisée en chapitres), puisque Bong était responsable de s’assurer que dans les deux heures du film original, il avait beaucoup d’histoires à raconter.

Parce que Mun gwang (Lee Jung Eun), ancienne femme au foyer de ParcEst-ce que la nuit de la maison vous fait mal au visage lorsque le film se retourne? Pourquoi cette femme était-elle au courant du bunker de la maison et quelle était sa relation avec l’architecte du manoir? Ce sont quelques-unes des questions que le réalisateur a marquées comme des points pertinents qui méritent d’être racontés dans une nouvelle histoire.

“J’ai eu plusieurs idées qui se sont accumulées lorsque j’ai commencé à écrire le script”, a déclaré Bong Joon-Ho, l’homme du moment, dans une interview avec le site. L’emballage-. Je ne pouvais tout simplement pas les inclure tous dans le temps d’exécution d’un film de deux heures (à proprement parler, 132 minutes), ils étaient donc tous stockés sur mon iPad. Mon objectif avec cette mini-série est de créer un film de six heures. »

Bien que la série Parasite soit au stade de développement et que le signal ne confirme pas encore le casting, Ruffalo serait de plus en plus difficile de faire partie du casting. Et bien que la date ne soit pas confirmée, la rumeur veut qu’elle ne soit publiée que l’année prochaine.

Sera-ce le nouveau succès de HBO après de nombreuses années de récolter des événements comme Game of Thrones, Tchernobyl ou Euphorie?