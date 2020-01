Séries et films en une minute: le documentaire Nisman, la série “Hi-Fi” et le retour de “Carrie”

Le documentaire sur la mort du procureur Alberto Nisman

Le premier jour de 2020 a été publié Nisman, le procureur, le président et l’espion de Justin Webster qui raconte le cas du décès du procureur comme un documentaire Natalio Alberto Nisman. C’était en janvier 2015 et les Argentins se sont réveillés à la nouvelle de la mort de Nisman. Son corps sans vie avait été retrouvé sur le sol de la salle de bain de son appartement à Puerto Madero.

Le documentaire se concentre sur les théories sur sa mort, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un meurtre et contient des témoignages très pertinents. Tout au long des six épisodes, les entretiens qu’ils ont menés avec le procureur se rencontrent Viviana Fein, à l’ancien chancelier Hector Timerman (avant sa mort, en 2018), Diego Lagomarsino, qui a donné l’arme au procureur et peut-être le plus pertinent en raison du mystère en jeu, celui de Antonio “Jaime” Stiuso, l’ancien espion qui travaillait pour SIDE et qui faisait face au président de l’époque Cristina Fernández de Kirchner.

Un examen de ce qui a été l’explosion de l’AMIA en 1994 et le rôle de Nisman dans le procès, où Cristina Kirchner est apparue, et l’impact qui a causé la mort du procureur dans la société argentine sont la clé et l’axe de ce documentaire qui Cela aura beaucoup d’impact dans notre pays.

Après le film, vient la série de “Haute fidélité”

John Cusack Il était le protagoniste de ce film qui est devenu un film culte pour les mélomanes. Dirigée par Stephen Frears, Haute fidélité Il a raconté la vie d’un homme d’âge moyen, propriétaire d’un endroit qui ne vendait que du vinyle et est abandonné par sa petite amie.

Avec des dialogues et des phrases qui sont déjà devenus des classiques, Alta Fidelidad devient une série et sera présentée le 14 février sur la plateforme Hulu. Son protagoniste sera Zoe Kravitz et des images d’elle circulent déjà en tant que propriétaire de la nouvelle maison de disques.

Le retour d’un classique de Stephen King

Carrie il a été publié en 1976 sous les ordres de Brian Di Palma, basé sur le roman d’horreur de Stephen King. Sissy Spacek C’est cette Carrie qui a été victime d’intimidation dans son école et d’un pouvoir extrasensoriel qui prend possession d’elle et se venge parfaitement.

Avec une version cinématographique quelque peu ratée en 2013, jouée par Chloe Gravitz, maintenant une nouvelle version vient d’être annoncée qui est encore en phase de gestation car elle n’a toujours pas de script mais elle est connue pour contredire un protagoniste trans ou afro-américain.