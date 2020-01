Ses projets de retraite, pourquoi il est considéré comme un “têtu” et le rêve qu’il doit réaliser dans le football: 7 phrases de Gonzalo Higuaín

À 32 ans, Gonzalo Higuaín Il traverse un renouveau dans sa carrière. Après une étape terne à travers le Chelsea d’Angleterre, il est retourné au Juventus d’Italie et a réussi à se réintégrer dans une équipe remplie d’étoiles. Avec Maurizio Sarri en tant qu’entraîneur, “celui qui parvient à tirer le meilleur de lui-même”, selon ses propres mots, El Pipita a retrouvé du confort sur le terrain.

L’attaquant argentin – qui a pris sa retraite de l’équipe nationale en mars 2019 – a toujours été très réfléchi à tout ce qui entoure le monde du football. Plusieurs fois, il s’est exprimé sur les critiques sévères qu’il a reçues ou même sur les mèmes dont il a été victime. Voilà pourquoi, une fois qu’il prend sa retraite, Il prévoit de consacrer son temps à des activités pour préparer les jeunes d’une manière qui pourrait avoir des difficultés.

Dans une interview avec The Telegraph en Angleterre, Higuaín a parlé de son désir d’ouvrir une académie où il peut travail “pression externe, fans et affaires” qui entourent le sport. Son objectif est que les jeunes évitent certaines des erreurs qu’il croit avoir commises au cours de sa carrière. «Je n’ai pas besoin d’expliquer trop, tout le monde sait ce que je veux dire quand je parle de tout n’est pas bien autour du football», A-t-il dit.

À cet égard, il a ajouté:Je veux que les jeunes sachent que jouer au football est merveilleux, mais ce qui se cache derrière peut être différent. C’est très important pour moi et je veux partager mon expérience. L’idée est de revoir les problèmes que j’ai rencontrés pour qu’ils n’aient pas à le faire. »

Interrogé sur son grand rêve, l’ancien fleuve et le Real Madrid n’ont pas hésité: le Ligue des champions. “Le seul rêve que j’ai est de le gagner”, a-t-il déclaré. Et concernant cette illusion qu’il a avec la Juventus – qui n’a pas remporté le titre européen depuis 1996 – il a expliqué: «J’ai joué dans les ligues dans lesquelles je voulais jouer et j’ai marqué des buts dans chacun d’eux. Ma carrière a été fantastique. Je n’ai rien à ajouter ou à améliorer au-delà de ce rêve. Je sais qu’il est interdit de le dire, mais cela a du sens: nous voulons tous gagner la Ligue des champions“

Autres phrases marquantes de l’entretien avec Gonzalo Higuaín:

Son récent passage à Chelsea et les critiques qu’il a reçues:

«J’aurais pu faire mieux, mais je pense que ce que j’ai fait n’était pas mauvais. Nous avons gagné la Ligue Europa et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions, ce sont de bons résultats. Les gens attendaient plus de moi, mais je pense que ce qui a été réalisé était bien pour si peu de temps. Lorsque vous êtes un bon joueur, les gens attendent tout de vous, mais parfois cela ne tient pas compte du fait que vous venez d’une ligue différente comme la ligue italienne, cela ne tient pas compte du fait que j’y ai joué pendant quelques mois. La critique est toujours la bienvenue, tant qu’elle est constructive et non destructrice. Je veux juste dire que j’ai eu la chance de jouer dans l’une des meilleures ligues du monde. »

Sa relation avec Maurizio Sarri et les affrontements qu’ils entretiennent pour être «têtus»:

«J’ai beaucoup appris de chaque entraîneur avec qui j’ai travaillé, mais je ne doute pas que Sarri est celui qui fait ressortir le meilleur de moi. Il n’abandonne jamais. Il est très têtu et cela m’aide. Je suis aussi têtu. Nous avons une bonne relation, mais comme nous sommes tous les deux comme ça, nous nous heurtons parfois. Cependant, c’est un bon conflit. Il n’y a rien de mal à être têtu. Si vous n’êtes pas assez, vous ne réussirez pas et vous passerez inaperçu … Je crois que Sarri et moi tirons le meilleur parti l’un de l’autre. Il m’a vu, il était avec moi, il a été témoin de ma meilleure saison (avec Napoli en 2016-2016) et c’est pourquoi il me connaît tellement. »

«Certains joueurs pensent comment célébrer, mais pas moi. Je ressens juste l’adrénaline du jeu et je deviens fou. Je fais la première chose qui me vient à l’esprit. »

L’influence de sa fille Alma sur le changement de numéro de maillot (il a cessé d’utiliser le 9 et porte le 21 en l’honneur de la petite fille, née le 21 mai):

«Je voulais qu’il soit toujours avec moi sur le terrain et qu’il me donne bonne chance, comme il le fait»