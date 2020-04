Sesame Street aide les enfants à comprendre ce qu’est COVID-19

Au milieu du contexte qui se vit face à la COVID-19 et main dans la main avec le voyage à distance en bonne santé promu par les autorités sanitaires, le même Le ministère de la Santé publique a ouvert un espace sur son site Web dédié aux petits à la maison. Ceci dans le but d’aider leurs parents à communiquer avec eux par un langage adapté à leur âge, l’origine, l’impact et les conséquences du coronavirus.

L’espace ouvert pour les enfants sert également à partager les techniques d’alimentation avec eux, l’hygiène, ainsi que des habitudes saines en général qui les aident à comprendre l’importance de la prévention contre un virus à fort impact comme la pandémie que l’on connaît dans le contexte actuel, sans le moindre besoin de les effrayer ou de générer de l’anxiété, mais sous la responsabilité de les tenir informés et très bien informés pour faire face au problème et y faire face.

C’est dans la section pour les filles et les garçons que le ministère de la Santé a récemment des personnages comme Elmo, Óscar et Archibaldo expliquent de manière amusante ce qui se passe si personne ne se lave les mains, de nouvelles façons de dire «bonjour» et même pourquoi nous tombons malades; a également un section histoire qui favorisent le jeu, la bonne alimentation, l’équité, la propreté et imagination.

De même, il a des infographies fait à la stature et à l’imagination des filles et des garçons, ce qui peut être très utile pour les parents qui cherchent à enseigner à leurs enfants comment se laver les mains pendant 20 minutes avec du savon et de l’eau. Il y a même une petite image d’Óscar dans laquelle les petits sont invités à rester à la maison sous la phrase: «Reste à la maison, fais comme Oscar” L’image est très mignonne et attrayante, elle pourrait même être imprimée pour que les enfants puissent avoir dans leur chambre, tout en sensibilisant rester en bonne santé et heureux.

Un autre détail très bien pensé par les autorités sanitaires pour les mineurs à domicile est le des vidéos qui exposent différentes situations pour renforcer le sujet de l’hygiène des mains et pertinentes pour les adultes et les jeunes pour éloigner la maladie à coronavirus.

Dans le cas de enfants pris en charge par des tuteurs ou des proches, il y a aussi un espace dédié pour eux, afin que leurs soignants aient meilleurs matériaux, développer des activités et aussi générer des sentiments de empathie, solidarité et estime de soi à une époque qui semblait complexe pour tout le monde.

Pour les petits les plus agités de la maison, il y en a un autre section des activités à domicile qui favorisent le bien-être, la gestion des émotions, la prise en charge mutuelle ou la solidarité, agir face à la situation vécue par COVID-19 et aussi, les tâches qui impliquent l’hygiène, le calme, la gestion des situations d’urgence, exercice, nettoyage buccal, alimentation saine et compétition pour voir qui a les mains les plus hygiéniques. Il se souvient beaucoup de ces scènes du film “La vie est belle” dans laquelle Roberto Benigni au milieu de l’Holocauste enseigne à son petit fils comment lui survivre à travers un grande attitude, en utilisant le jeu et la fantaisie.

Le site invite les mères, les pères et les jeunes enfants à rester informé, actif et solidaire avec toutes ces tâches que le coronavirus implique, toujours avec empathie, enthousiasme et proactivité.