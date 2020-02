Seul avec Tomás Yankelevich, de Miami: “Nous voulons faire des films qui parcourent le monde”

Son ADN est marqué, entre autres, par la créativité incontestée héritée de ses parents, Cris Morena et Gustavo Yankelevich. Il y a trois ans, il a démissionné de son poste de directeur de la programmation de Telefe s’installer aux États-Unis et faire partie de la multinationale Turner. Aujourd’hui, avec 42 ans, Thomas Yankelevich Il est l’un des protagonistes les plus importants de l’industrie de la télévision. Et dans le cadre de Natpe 2020, le prestigieux salon international de l’industrie audiovisuelle, a accordé une conférence intime et exclusive de Miami avec Teleshow.

Tom vient de sortir son propre label de film, Foule privée. Et il rêve de retrouver le genre des films romantiques, qui selon son regard, est totalement gâché: «Je veux revoir Jolie femmeJe veux revoir Rien de colline», Dit-il, à mi-chemin entre la lamentation et le désir de se mettre au travail. “Je ne vais pas cesser d’être réalisateur de cinéma et de télévision, ou scénariste pour avoir occupé un poste de direction”, dit-il, à propos de son rôle chez Tuner. C’est quelque chose que je porte dans mon sang, et cela ne changera pas. “De la même manière qu’il maintient les coutumes argentines autant qu’il rate la table avec ses amis. Bien que, malgré la distance, il assure que sa famille se sentir proche

“Pourquoi es-tu parti Telefe?

– Pendant ma gestion, Telefe était originaire de Telefónica et, à ce moment-là, il y avait un «flirt» de Turner en tant qu’acheteur potentiel. C’est là qu’ils m’ont invité à faire partie de leur entreprise. C’était très tentant: ils m’ont donné beaucoup de possibilités et d’étendue de ce que je produisais déjà sur Telefe, donc j’ai senti que c’était une opportunité que je devais saisir, avec tous les risques …

“A-t-il été difficile de prendre cette décision?”

– A ce moment, je l’ai regardé d’abord de l’amour et de l’affection que j’ai pour Telefe jusqu’à aujourd’hui, non seulement pour moi, mais pour ma famille. Je suis le fils de mon père (Gustavo Yankelevich était directeur de la programmation puis directeur artistique de la chaîne); Ensuite, à partir de cet endroit, c’est difficile. Je me souviens que quand ils m’ont fait l’offre, j’ai dit: “Je reste, je pars, je reste, je pars …” J’avais Telefe dans la liste des avantages et des inconvénients, et j’ai toujours dit: “Je reste”. Et à un moment, j’ai dit: “Je dois sortir mon petit cœur et y penser davantage comme une carrière, où je veux aller, parce que si je ne vais pas rester dans un endroit confortable.” Et c’est ainsi que j’ai pris la décision de partir. Les gens de Turner m’ont dit: “Nous pensions que tu ne viendrais pas …”.

– Je me souviens que c’était comme une double nouvelle: tu partais Telefe, et tu allais à la compétition.

– Oui. Je suis également reconnaissant aux habitants de Viacom, car quand ils ont acheté (Telefe) ils étaient super généreux avec moi. Et simplement, au moment de prendre une décision, je pensais que les meilleures opportunités pour moi étaient à Turner. Et la vérité, je suis plus que satisfait de ce que nous avons accompli jusqu’à aujourd’hui.

—Quel est votre rôle chez Turner aujourd’hui?

“Avez-vous vu qu’en général, les titres sont longs?” Bah, dans les entreprises américaines. Je suis vice-président exécutif et responsable du contenu de tous les contenus en Amérique latine. Et cela inclut la programmation dans tous les réseaux, le marketing, la gestion de nos marques; dans certains cas, la gestion de la partie contenu de Chilevision, qui est notre chaîne ouverte au Chili, et la production, le développement, le sport. Je suis également en charge de Sports en Argentine, c’est donc une grande responsabilité. Bien sûr, j’ai une fabuleuse équipe dédiée à chacun de ces secteurs verticaux de contenu. Ce que je fais, c’est un travail moins opérationnel, plus que jamais J’entre un peu dans tout.

“Qu’avez-vous présenté aujourd’hui?”

—Foule particulière. C’est un producteur, une initiative pour générer des films en anglais, mais conçu en principe pour le marché latino-américain, au moins au sein de nos plateformes. Bien sûr, les films vont voyager et vivre dans le monde entier. Ce que nous voulions faire était de dire pourquoi ces films avaient cessé de faire aujourd’hui ou il y en a moins, et c’est parce que l’industrie a essentiellement investi tous les investissements dans les superproductions, dans les plus grands films, dans les films de super-héros, et je dis toujours la même chose: nous les aimons, nous les respectons et nous les programmons dans notre réseau, et nous continuerons à le faire. Mais il y avait un manque d’autres films, qui parlent à un autre public, comme les films romantiques ou les comédies. Il y a peut-être des comédies plus folles, mais pas une comédie plus intime. Aussi des drames, des films d’horreur, du suspense, des films pour adolescents, qui est une cible que nous voulons atteindre.

—Quelle est la différence entre travailler en Argentine et le faire aux États-Unis?

“Écoutez, honnêtement, je suis pratiquement au sommet d’un avion toute la journée, parce que je vais beaucoup dans la région, nous avons notre bureau à Los Angeles, et parfois je dois voyager en Europe.” La différence est que mon équipe n’est pas à côté de moi. J’ai une petite équipe dans le bureau que j’ai à Miami et nous faisons des vidéoconférences. Heureusement, la technologie d’aujourd’hui nous permet d’être pratiquement là. Ils m’ont un peu coûté les premiers mois, et (il) m’a dit: “Comment vais-je aider?” Parce que la vérité que mon rôle au sein de l’entreprise est d’aider et de collaborer en tant que manager de mes équipes afin qu’elles puissent bien faire leur travail … Au début ça m’a coûté car j’ai ressenti cet éloignement, mais petit à petit je vais sur les marchés, les connaître, puis avoir ce jour-là sur l’ordinateur m’a permis d’être et de me sentir plus à l’aise. Et une autre chose qui m’arrive est d’arrêter de rentrer dans le quotidien des réseaux sociaux argentins, d’ouvrir un peu la tête et de commencer à lire les journaux du Mexique, du Brésil, du Chili, quelque chose qui Je ne l’ai vraiment pas fait, car vous vivez à l’intérieur de ce micromonde et vous oubliez.

“Avez-vous ressenti le besoin de mondialiser?”

—Il avait le focus en Argentine. Bien sûr, j’ai vu du contenu international. Mais aujourd’hui, je dois être informé et conscient de tout ce qui se passe dans l’ensemble de l’industrie et dans toute la région.

– Y a-t-il des genres que vous jugez moins exploités dans l’industrie?

“Oui, des comédies romantiques, par exemple.” En les comparant à ce qu’ils étaient il y a 20 ou 25 ans, ils sont super gaspillés. Je veux revoir Pretty Woman, je veux revoir Nothing Hill, et la vérité est que ces derniers temps ce n’est pas qu’ils n’existent pas, mais il y en a peu. Et les gens d’aujourd’hui, en raison des différents modes de consommation, veulent en voir plus. Ensuite, nous sommes arrivés pour donner aux gens la chance de voir, à la fois dans TNT comme dans L’espace, des titres originaux, même sur ces plateformes. Nous voulons vous donner la possibilité de voir ces titres qui n’ont pas été autant de volume ni de quantité depuis longtemps.

—Au cours de la présentation de Particular Crowd, vous avez assuré que votre objectif était de faire une centaine de films pour cette année…

—L’objectif est que, nous allons lentement, nous venons de commencer la production, nous avons fait trente titres, cette année nous allons en faire soixante.

“Pourquoi sont-ils tous fabriqués en anglais?”

– D’abord et avant tout, car il est plus facile de trouver un partenaire dans un film en anglais universel que de le faire dans un film spécifique sur un territoire local. Si, par exemple, je fais un film en espagnol au Mexique, pour vous dire un territoire, et que je veux trouver un producteur producteur, ce partenaire me dira: “Bon, comment puis-je récupérer?” Je dois récupérer au Mexique, et si vous allez récupérer au Mexique, vous devrez partager l’entreprise avec moi sur le même titre … Ensuite, il nous a semblé que commencer était plus logique, du point de vue commercial, de faire des films en anglais car, en plus , ils vivront avec les titres que nous avons déjà acquis. Au-delà du fait que la plupart de nos titres sont doublés dans la langue locale, nous avons pensé qu’il valait mieux commencer de cette façon. Et d’autre part, en ce qui concerne la façon dont ces films voyagent, pour ce qui est linéaire, le public qui consomme nos chaînes câblées, l’anglais doublé sous-titré dans la langue locale circule et voyage beaucoup plus, même s’il est rare.

—Quel est l’axe principal de l’entreprise, en parlant de profit en particulier?

—Nos revenus aujourd’hui sont basés sur la publicité et la distribution de notre réseau aux câblo-opérateurs; Ce sont les revenus de base. Quelque part avec le football, nous avons un B2B (transactions commerciales entre entreprises): il commence par le câble opérateur, mais le câble opérateur vend directement au consommateur, c’est donc une chaîne premium. Notre entreprise est basée sur cela. Que se passait? Nous avons une entreprise beaucoup plus importante dans le contenu tiers, nous commençons à déplacer cet investissement vers du contenu original, mais notre entreprise reste cela. La bonne chose est que lorsque vous générez du contenu original, d’autres fenêtres et d’autres possibilités commencent à s’ouvrir, mais en ce moment, l’accent est mis sur le fait que notre contenu circule et fonctionne bien sur nos plateformes. Demain, Dieu dira si nos films sont vendus et fonctionnent bien en Europe: nous en avons une partie et cela va générer un nouveau revenu que nous ne considérons pas pour le moment ou qui n’a pas de grandes attentes.

“Personnellement, je te connais depuis que je suis enfant et je vois un grand changement professionnel en toi.” Etes-vous au courant de cela?

– Plus âgé, j’ai les cheveux gris (rires). Non, honnêtement je ne suis pas au courant …

“Par exemple, aujourd’hui, je vous ai vu exposer devant toutes les personnalités de l’industrie très couramment, même si j’imagine que vous étiez un peu nerveux.” De plus, vous avez dit à la fin: “Mes nerfs sont partis.” À un autre moment que vous n’auriez pas fait ou dit …

-Peut être. C’est que l’on acquiert plus de cour pendant qu’on fait les choses. Mais l’important dans la tournée est de voir à quoi ressemblent toutes ces petites étapes; Il est difficile de revenir en arrière en cas de croissance ou non. Bien sûr, je pense qu’en tant qu’entreprise, nous faisons beaucoup de grandes choses, et je sais qu’une partie de ces grandes choses que nous faisons a mon grain de sable. J’en suis conscient. Et puis, une chose qui est importante: même si je suis un dirigeant d’une entreprise multinationale, je suis toujours créatif. La créativité est ce qui nourrit, et il est toujours très important qu’elle existe au sein de tout exécutif. Je ne cesserai pas d’être réalisateur de cinéma et de télévision, ou scénariste pour avoir occupé un poste de direction. C’est quelque chose que je porte dans mon sang et cela ne changera pas. Et cela me permet en tant que cadre de me tenir à la place de la créatrice et de la comprendre d’une autre manière, et lorsque nous mettons sur pied une initiative comme celle-ci, où nous nous nourrissons de beaucoup de jeunes créateurs, qui peuvent faire leurs premiers pas, pour me mettre un peu à leur place … Là, je peux peut-être revenir en arrière, les comprendre et essayer de les aider à faire leur meilleur film ou leur meilleure série dans ce que je peux vous dire de ce côté. Souvent, l’exécutif est un peu plus, en général, égoïste, et ne pense qu’à son résultat et non au résultat collectif. Mais je pense que tant que nous réussirons tous, le résultat sera meilleur.

—Comment voyez-vous l’industrie créative en général en Amérique latine?

—L’industrie croît à pas de géant car, de toute évidence, il y a une grande entreprise de croissance qui diffuse. Si nous avons de la chance et que tout va bien, ça viendra HBO Max dans notre région, je comprends que ce sera la première région, et j’estime que ce sera un an après le lancement aux États-Unis. Je comprends aussi ce qui va se passer en mai.

“Vous manquez quelque chose d’Argentine?”

“Mes amis viennent, ma famille.” Heureusement, dans certains cas, ils me rendent visite, j’ai la chance d’aller cinq à six fois par an pour travailler. Nos bureaux principaux sont à San Telmo, donc j’y vais beaucoup. Malheureusement, quand je vais au travail, je cours et j’ai peu de temps pour voir les affections; mais, comme je vous l’ai dit, ils me visitent beaucoup. Le bureau me manque, l’idiosyncrasie … Heureusement, pendant que nous le gérons, je suis le football de près …

– Regardez-vous les chaînes d’information de l’Argentine?

—Je vois moins, beaucoup moins, j’apprends beaucoup plus sur les réseaux sociaux ou je suis un consommateur de Infobae, ce que je fais d’un autre endroit. Bien sûr, bien que je doive être avec mes yeux sur toute la région, l’Argentine, étant mon pays, a prêté plus d’attention, mais du personnel, pas du professionnel. Et au fond, comme je le disais, mes amis me manquent plus que tout; car même si c’est loin, je me sens proche de ma famille.