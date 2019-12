Seul veto d'Alberto Fernández sur la loi d'urgence économique: un clin d'œil aux investissements dans Vaca Muerta

Président Alberto Fernández a décrété la loi de solidarité sociale et de réactivation productive dans le cadre de l'urgence économique, les taxes sur les biens personnels, les retenues à la source sur les exportations, les facilités de paiement des dettes fiscales aux PME et le taux de change de solidarité ont été augmentés, avec une majoration de 30% sur toutes les opérations de Achat, épargne et paiement de la consommation en dollars par des personnes humaines.

La seule nouveauté qui apporte le décret qui accompagne le 87 articles et 1 du formulaire est: «Observez à l'article 52 du projet de loi enregistré sous le numéro 27 541 la phrase qui dit:« En aucun cas, le droit d'exporter des hydrocarbures ne peut réduire la valeur de Boca de Pozo pour le calcul et le paiement des redevances aux provinces productrices ".

Comme l'article 52 a été rédigé, non seulement les dispositions de la loi sur les hydrocarbures prévues à l'article 56 sous-section C, section I ont été contredites: «les redevances doivent être payées pour le montant reçu», avec une retenue à la source de 8% une valeur de 100 implique de payer plus de 92 que l'industrie recevra, mais la norme fixe qu'elle devait sur la valeur avant la taxe à l'exportation.

Ils soulignent dans le secteur pétrolier que cette proposition a déjà été poursuivie et a atteint la Cour suprême de justice de la nation qui en 2013 a donné le motif à YPF et a indiqué que Mendoza n'avait pas le droit de réclamer le paiement de redevances avant la déduction des retenues à la source. .

La décision a déterminé que les redevances étaient calculées sur le prix effectivement produit pour la vente des barils et que celui-ci n'était spécifié qu'après déduction des retenues.