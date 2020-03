Sevilla-Roma se jouera à huis clos à Sánchez Pizjuán | Sports

Le match Séville-Roma, l’une des huitièmes de finale de la Ligue Europa prévue jeudi prochain à partir de 18h55, se jouera enfin à huis clos au stade Ramón Sánchez Pizjuán à titre préventif contre le coronavirus.

Le ministère de la Santé et des Familles de la Junta de Andalucía a indiqué lundi après-midi qu ‘”après la décision prise par le Conseil interterritorial du système national de santé coordonné par le ministère de la Santé cet après-midi et conformément aux dispositions dans la loi 2/1998 de la santé de l’Andalousie et dans la loi 16/2011 de la santé publique de l’Andalousie, il a été décidé de suspendre l’assistance publique au parti qui se tiendra jeudi prochain. “