Shakira, Bad Bunny et les 49ers de San Francisco ont été les victimes des meilleurs mèmes du Super Bowl 2020

Les Les chefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco 31-20 dans le Super Bowl LIV ce dimanche. Nous avons eu un match dynamique au Hard Rock Stadium de Miami et maintenant il y a un nouveau champion de la NFL.

En plus de toute l’attente et l’anxiété du match, le rire était une partie importante de la rencontre de ce dimanche. Par conséquent, nous présentons les meilleurs mèmes du grand jeu.

Un des moments plus amusant et à partir duquel plus de mèmes sont nés était la réaction étrange de Shakira aux caméras. Dans le spectacle de mi-temps, le chanteur colombien a fait des sons curieux et les médias sociaux n’ont pas pardonné.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit avec l’artiste du spectacle de la mi-temps. C’est aussi arrivé avec Katy Perry et les célèbres requins qui ont volé les réflecteurs dans les réseaux sociaux.

Il se souvenait également du spectacle qu’il avait fait avant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. On se souvient de l’Amérique du Sud pour la chanson “Waka waka” C’était la bannière de cette belle Coupe du monde.

Un autre moment qui a causé C’est quand Bad Bunny a chanté «Callaíta» et, en même temps, Shakira a interprété «Blackmail». Bien que cela aurait pu être quelque chose de prévu par les deux chanteurs, cette partie du spectacle a généré des mèmes amusants.

Il s’est également moqué de la tenue de Bad Bunny. Opaque son immense manteau, tous ses vêtements étaient gris argenté. Dans les réseaux sociaux, le Portoricain était comparé au “Homme Ojalata” du film “Le Magicien d’Oz”.

Comme d’habitude, l’équipe perdante doit supporter les blagues des rivaux. San Francisco a été raillé par les interceptions subies par Jimmy Garoppolo, qui lui ont coûté la partie.

Une autre blague était la comparaison des 49ers avec la Croix Bleue, Équipe de football du Mexique qui a l’habitude de perdre dans les moments les plus importants. Bien qu’il n’ait rien en commun, dans les pays aztèques, il est très fréquent de voir ce type de blagues dans de nombreuses situations sportives.

Même si Andy Reid, entraîneur-chef de Kansas City, a remporté le trophée Vince Lombardi, n’a pas été sauvé des mèmes. Le stratège a été victime d’une photographie de lui tenant une liste de lecture, qui a été comparée à un menu de restaurant.

Les taquineries étaient aussi pour les fans. Plusieurs images burlesques étaient destinées à ceux qui disaient que San Francisco serait le champion de la NFL ou qu’ils pariaient sur eux.

Ce dimanche, le sport américain a eu sa nuit de luxe dans une nouvelle édition du Super Bowl, un événement qui a affronté les deux meilleurs de la saison NFL et qui après 50 ans, il a consacré les Chiefs de Kansas City qui ont battu les 49ers de San Francisco 31-20. Les champions ont perdu 10 points sur le tableau de bord au dernier quart, mais ont pu surmonter l’adversité grâce à deux touchés Williams.

Mahomes, nommé MVP du jeu, continue d’électrifier la Ligue avec sa mobilité, sa puissance de bras et une variété de passes. De 24 ans, il est revenu à nouveau par derrière, car avec le score défavorable de 24-0 au deuxième quart contre Houston en Divisional Series, il a fini par gagner 51-31. En outre, Il est devenu le deuxième plus jeune quart-arrière à remporter un Super Bowl.