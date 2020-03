Shakira et Anuel AA font appel à la couleur et au clin d’œil au Japon dans une vidéo “Like” | Culture et divertissement

Le clip de “I like it”, la nouvelle collaboration entre Shakira et Anuel AA, a été présenté ce vendredi sur les principales plateformes audiovisuelles sur Internet, avec une combinaison de scènes saturées de couleurs tendances et beaucoup de Japon.

Les artistes, sous la direction de Drew Kirsch, célèbre pour des productions telles que la vidéo “Lover” de l’Américain Taylor Swift, chantent un couple en crise dans des scénarios de cuisine de luxe comprenant une cuisine dans laquelle dominent le bleu et le rose pastel, un couloir peint en vert émeraude et une salle à manger jaune.