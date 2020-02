Shakira et Piqué démentent les rumeurs de séparation avec une sortie en famille

Shakira et Piqué ont eu des hauts et des bas Ils ont été très proches Ils aiment leur famille

Les rumeurs d’une prétendue séparation entre le chanteur colombien Shakira et le joueur de football espagnol, Gerard Piqué, existent depuis des années et, comme l’a confié l’interprète de “ Eyes like this ” dans certains médias, sa relation a connu de mauvaises séquences .

Cependant, la vérité a finalement été apprise sur l’avenir de Shakira avec le défenseur central du Club de Barcelone, et c’est qu’il y a quelques jours, ses fils Milan et Sasha ont été vus ensemble.

Sur des photographies capturées par des paparazzis, publiées sur le portail Internet Who et sur le compte Instagram de Suelta la Sopa, le chanteur et Piqué sont observés, allongés sur un drap placé dans l’herbe d’un terrain de football, donnant un baiser tendre. Dans une autre des images, le défenseur central de Barcelone joue avec l’un de ses enfants, tandis que Shakira, assise à côté d’eux, rit à leur vue.

Une autre des images montre un Colombien au-dessus du joueur de football, l’embrassant, face cachée. C’est comme ça et d’autres photographies de l’après-midi en famille de ces célébrités, ont révélé qu’il n’y a pas de problème dans leur relation amoureuse, comme l’avait spéculé il y a quelques jours quand Piqué n’a pas assisté à la présentation de Shakira au Super Bowl 2020.

De plus, le même jour de l’événement sportif, le 2 février, Shakira et lui ont eu des années, de sorte que l’absence du joueur au «show» et le manque de messages de félicitations de chacun dans leurs réseaux sociaux, ont fait les rumeurs d’une séparation supposée, ils étaient plus forts.

Cependant, peu de temps après, on a appris que Piqué ne pouvait pas assister au “spectacle” de Shakira, car il avait à ce moment-là un match de football contre Levante.

Shakira, actuellement âgée de 43 ans et Piqué, 33 ans, ont commencé leur relation en 2010, qui a été rendue publique jusqu’en 2011, après la Coupe du monde en Afrique du Sud, où la chanteuse mexicaine a interprété la chanson officielle de l’événement: Waka, Waka, lettre pour laquelle elle a été publiquement accusée de plagiat.

Dans cette même coupe du monde, Piqué a relevé la coupe après que l’équipe espagnole a battu les Pays-Bas.

Pour 2010, Gerald Piqué sortait avec Núria Tomás depuis deux ans, tandis que Shakira avait une relation de 10 ans avec l’Argentin Antonio de la Rúa; cependant, les deux ont commencé une relation la même année après avoir quitté leurs partenaires respectifs. En 2011, ils ont annoncé publiquement leur relation.

En 2013, le premier enfant du couple, Milan, est né à Barcelone, en Espagne, où ils vivent actuellement. En 2015, Shakira a donné naissance à sa petite Sasha, dans la même ville.

En 2018, une rumeur circulait en Espagne selon laquelle le footballeur aurait trompé Shakira avec Núria Tomás, mais c’est le même ex-Piqué qui a nié l’infidélité présumée sur son compte Instagram.

Apparemment, la relation des deux Espagnols s’est terminée en bons termes, donc Núria Tomás a assuré dans divers médias qu’il avait une affection particulière pour Piqué, et c’est pourquoi la presse espagnole s’assure qu’ils ont actuellement une bonne la communication