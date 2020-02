Shakira fête ses 43 ans: l’évolution de la star colombienne en photos

Shakira est arrivée le jour de son 43e anniversaire avec un panorama sombre et clair. D’une part, sa carrière artistique semble être à son meilleur après la première de son dernier single et sa participation à la Super Bowl 2020; et de l’autre, l’accusation de fraude fiscale de 16 millions de dollars en Espagne.

C’était jeudi dernier lorsque le natif de Barranquilla, en Colombie, a souligné que sa performance à la mi-temps du match entre San Francisco et Kansas City, aux côtés de Jennifer Lopez, donne un nouvel élan à la culture latine aux États-Unis.

«Je pense que c’est l’occasion de montrer en quoi nous sommes latinos, la contribution unique que nous apportons à ce pays et au monde, notre culture, notre idiosyncrasie et la force motrice, la force très pertinente que nous sommes devenus dans ce pays et nous sommes vraiment importants dans le développement social de ce pays, nous faisons partie du tissu social de ce pays et je ne suis pas né ici, mais je pense qu’en quelque sorte je représente également les Latinos et les Latinas partout, donc c’est une grande responsabilité et une joie aussi », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

Autre contradiction de la vie, le même jour, l’administration fiscale espagnole a ratifié devant le juge que la chanteuse colombienne avait fraudé 14,5 millions d’euros (environ 16 millions de dollars) dans les coffres publics entre 2012 et 2014.

Ce ne sont que deux des contrastes les plus significatifs de la carrière de la chanteuse colombienne, qui est passée du chant pop aux influences arabes au barbotage dans le monde des genres urbains, avec le même succès et la même dynamique que pendant les premières années de sa carrière musicale dans son natif Barranquilla.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, son nom complet, a tâté très jeune dans la composition musicaleEn fait, dans ses premiers albums, il a inclus plusieurs des chansons qu’il a créées à huit ans.

Mais le véritable succès est venu en 1995 quand il a sorti son troisième album studio Pies Barefoot, qui comprenait les chansons I’m here, White dreams et Where are you ?, avec lesquelles il s’est classé comme l’un des chanteurs préférés de toute l’Amérique latine.

Avec le matériel record, Où sont les voleurs?, À partir de 1998, il a gagné en popularité aux États-Unis et dans d’autres pays du monde. Les chansons Blind, sourd et muet, You and Eyes ont ainsi servi à se consolider en tant qu’exposant latin important et ont reçu l’invitation à enregistrer Shakira MTV Unplugged.

Sur le disque, Laundry a été placé numéro un dans plusieurs pays d’Amérique latine et d’Europe et est connu pour avoir inclus plusieurs sujets en anglais, tels que Underneath Your Clothes et Whenever, Wherever. Les succès se sont poursuivis pour Shakira quand il a présenté Oral Fixation Vol.1, en espagnol et Oral Fixation Vol.2, avec lesquels nous avons rencontré des chansons telles que La Pared, Las de la intuición et La Tortura, interprétées par Alejandro Sanz.

Ils ont été suivis par les albums She Wolf, Sale el Sol, El Dorado et El Dorado World Tour, avec lesquels il a également trouvé une reconnaissance internationale, des prix et des succès.

Tout au long de sa carrière artistique, Shakira a reçu plus de 500 récompenses. Il a plus de Latin Grammy, Grammy, Billboard, Latin Billboard et Mtv music Awards

Il a également collaboré avec Beyoncé, Maluma, Carlos Vives, Alejandro Sanz, El Cata et plus récemment avec Anuel AA, avec ce janvier il a sorti le single, j’aime ça.

Votre vie amoureuse est très stable. Il a maintenu une longue romance avec l’Argentine Antonio de la Rúa, avec qui il était de l’an 2000 à 2010.

Un an plus tard, il a commencé à sortir avec le footballeur, Gerard Piqué, avec qui il a formé une famille solide. De cette relation sont nés ses deux enfants: Milan et Sasha.

L’année dernière, il a été inclus dans la liste des femmes les mieux rémunérées de l’industrie musicale de Forbes. Ses revenus de 2018 à 2019 ont totalisé 35 millions de dollars.