“Sharks”, la nouvelle vidéo de Ricky Martin, est sortie

Sûrement appelé à devenir un autre événement du chanteur portoricain Tiburones, la nouvelle vidéo de Ricky Martin, enregistré complètement dans son pays natal.

L’album, qui fIl a été tourné en décembre dernier à Caguas et a la direction de Kacho López Mari et la production de Zapatero Films, sera diffusé en direct lors de sa tournée “Movement Tour” les 7, 8 et 9 février au Colisée José Miguel Agrelot du pays qui l’a vu naître.

López Mari a essayé de transmettre dans la vidéo le regard social sur les énormes vicissitudes vécues dans le mondeou dérivé de la séparation, de la haine et des malentendus qui affectent les deux êtres humains.

“Sharks est une histoire universelle qui a ses racines dans le sentiment que j’ai observé et vécu lors des événements de l’été dernier sur mon îlea, et qui est revenu pour s’épanouir avec le nouveau défi que la nature nous présente », a expliqué l’artiste à propos de son nouveau travail.

“Es un portrait du pouvoir de l’unité d’un peuple qui se reflète dans une diversité de regards et de visagess où il est très facile de se rencontrer et d’être représenté », a ajouté le chanteur portoricain.

“Cette chanson est une histoire d’amour dans laquelle je dis que “pour toi je nage même avec des requins”. C’est une histoire à laquelle beaucoup de gens s’identifieront. Ce que je voulais faire avec Kacho López, c’est réaliser une histoire plus universelle et c’est pourquoi je voulais venir à Porto Rico. C’est une chanson et une vidéo qui représentent tous les yeux, tous les visages, comme lorsque nous nous sommes joints en tant que peuple. C’est vous faire savoir que pour moi je fais n’importe quoi, pour vous je nage même avec des requins. C’est une ballade pas comme les autres et voyez que je demande des ballades. C’est magique, honnêtement », a-t-il fait remarquer.

“Être capable de témoigner des besoins de mon peuple et de me présenter comme une voix pour dénoncer, réclamer et offrir de l’aide, mais surtout embrasser mon peuple en quête de sa justice est l’une des plus grandes satisfactions que j’apporte avec moi», A conclu fièrement la star, qui a déclaré être attentive aux récents événements dans la sphère gouvernementale en raison de l’urgence provoquée par le tremblement de terre de 6,4 et de l’activité sismique enregistrée dans le sud-ouest de l’île.

«Entre tant d’indignation et pour le confort de tous, je vois des gens, les nôtres, éveillés, attentifs et surtout debout. Combattre, défendre, prendre soin, protéger et donner de l’amour à travers ce trésor qu’est notre Porto Rico. Nous unissons nos forces pour apporter du bien-être à ceux qui en ont le plus besoin après les tremblements de terre dans le sud de mon pays. Je suis avec toi Ressentant la douleur et la fermeté à défendre ce qui correspond, ce qui est digne de tous. Je suis en route pour Porto Rico. Très bientôt, je vous accompagnerai à nouveau dans cette revendication de respect, de justice et de paix. Là vous les voyez, mon île », a-t-il dit, ému.