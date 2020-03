Sherlyn a peur de mourir avec sa grossesse proche de l’accouchement

L’actrice mexicaine a déjà commencé avec les premières contractions Sherlyn dit que son estomac était “très dur” La publication compte à ce jour plus de 15 mille reproductions

L’actrice mexicaine Sherlyn est terrifiée par ses semaines de grossesse après avoir donné naissance à son bébé, dont elle avait précédemment dit que son père était Dieu, pour lequel elle a été fortement critiquée.

Sur le compte Instagram @univisionfamosos, une vidéo est disponible dans laquelle l’actrice mexicaine donne plus de détails sur ce qui s’est réellement passé.

“Je lui ai chanté, je lui ai mis de la musique, je l’ai massé, tout ce que ma logique a donné, mais non”, a avoué Sherlyn, qui a ses raisons de rester à la maison à cause du coronavirus.

L’actrice mexicaine dit qu’elle ne veut courir aucun risque en raison de sa grossesse, alors elle évite de sortir dans la rue: «Ces jours de confinement ont été très bons pour moi car le médecin m’a dit que les femmes enceintes font partie des groupes vulnérables, donc on ne peut pas aller à l’histoire, ni dans la rue, loin de là ».

Malgré les soins nécessaires à sa grossesse, Sherlyn a pris une grande frayeur ce week-end: dans ses cours de psychoprophylactie, ils lui ont dit qu’elle aurait un type de contractions appelé Braxton Hicks, un type de contractions qui “ne sont pas les bonnes” de l’accouchement ».

“C’est la première fois que je suis enceinte et j’apprends, je découvre comment mon corps fonctionne et comment les choses évoluent, bien sûr le temps commence et j’ai peur”, a avoué l’actrice mexicaine, née le 14 octobre, 1985 à Guadalajara, Jalisco, Mexique.

Sherlyn dit qu’une chose est le discours et une autre la pratique: “Mon estomac est devenu très dur et j’ai dit: qu’est-ce que c’est, est-ce que tout est normal?” Après avoir fait plusieurs choses pour faire passer cette sensation, ce qui est normal, il reconnaît qu’il a eu peur.

Les réactions des internautes ont été immédiates: «Contraction. Ne stressez pas »,« Même dans les céréales, je vois celui-ci »,« Vous percez, percez, percez ».

D’autre part, il y a quelques jours, Sherlyn a partagé une séance photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle montre fièrement son ventre de femme enceinte, en plus d’un décolleté énorme et de leggings noirs.

L’actrice mexicaine a écrit dans cette publication: «Aujourd’hui, je répondrai aux questions ici !!! Que veulent-ils savoir? », Les utilisateurs se sont donc immédiatement exprimés.

Un admirateur, après lui avoir envoyé ses bénédictions, lui a demandé “quand vient votre petit ange et en quel nom avez-vous pensé à le mettre”, à quoi Sherlyn a répondu: “Je ne trouve toujours pas le nom, je veux qu’il soit unique et spécial”.

“Comme tu es belle, tu es très courageuse d’être une mère célibataire, tu n’es pas nostalgique que quelqu’un soit à tes côtés?”, A demandé un disciple, obtenant comme réponse: “La vérité, avec la vie qui grandit à l’intérieur moi, presque rien d’autre n’est nécessaire. L’amour est immense. “

Après qu’un fan ait informé Sherlyn de sa décision de s’inséminer, tout comme l’actrice mexicaine, elle lui a demandé quelle était sa plus grande peur en prenant cette décision: «Beaucoup de peurs, moins de lui refuser un père, car il y a beaucoup de parents qui ne le font pas sont présents. Malheureusement, la fenêtre pour que les femmes soient des mamans n’est pas aussi large, alors parlez bien avec votre cœur et vous prendrez la meilleure décision. »

Filed Under: Grossesse Sherlyn