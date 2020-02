Sherlyn révèle une surprise inattendue à propos du père de son bébé

L’actrice a recommandé aux mères célibataires de profiter de leur processus de maternité. Elle a défendu sa décision de concevoir son fils par insémination artificielle. Sherlyn a assuré Dieu et tout le monde a été surpris.

Sherlyn a de nouveau défendu sa décision de concevoir son fils grâce à une insémination artificielle: «Il y a un moment où tout à coup vous avez une révélation et vous dites: ‘C’est maintenant, je suis prêt, je suis préparé, je me sens mature, je suis stable, je suis heureux et Je peux être maman, c’est ce qui s’est passé. »

Il a recommandé aux mères célibataires de profiter de leur processus de maternité car le temps est si court. L’actrice a également été interrogée à nouveau sur l’identité du père de son fils, alors elle, avec un visage sérieux, a déclaré: «Dieu est le père de mon fils; Il vit avec nous, je respire, je parle, je le félicite toute la journée et je pense qu’il ne pourrait pas avoir de meilleur père. »

Il a mentionné qu’elle prévoyait de dire la vérité à son bébé, donc le moment venu, elle lui dira comment et pourquoi elle a décidé de l’élever par insémination artificielle.

«Je crois que la vérité est le chemin le plus court pour tout, mes amours, et traiter les enfants comme s’ils ne comprenaient pas, c’est manquer de respect à leur intelligence, alors en toute honnêteté:« Je t’ai choisi, je suis mort pour t’avoir, je n’ai pas pu trouver à la personne », a déclaré l’actrice

Sherlyn a commenté qu’il voulait lui expliquer afin qu’il ne juge pas le fait qu’il existe différents types de famille: les familles de papas et de mères, les parents célibataires, les parents célibataires ou «comme les nôtres, qui sont les parents, les grands-parents», a-t-il ajouté (avec des informations de Agence El Universal).

Le tunden sur Twitter

Après la déclaration de Sherlyn selon laquelle “Dieu est le père de mon fils”, certains utilisateurs de Twitter ne se sont pas mesurés dans leurs commentaires:

«Je ne savais pas que Dieu avait de mauvais goûts», «Alors Dieu a jeté tous ses mécaniciens dans le garage? Honte à toi Dieu »,« Je ne m’embarque pas dans ton coup…. Dieu, “” Actrice avec un complexe de la Vierge Marie, hahaha “,” Ce que l’on ne sait pas @ sherlyny, c’est que le père est allé chercher des cigarettes et n’est jamais revenu, c’est ça ou drogué et c’est pourquoi il n’a pas découvert le processus de conception, ” il se lit dans le compte Twitter d’Infobae America.

Captive avec session Instagram

Il y a quelques jours, Sherlyn a causé de la tendresse sur Instagram en partageant avec ses followers une belle séance photo dans laquelle elle montre son maquillage “ ventre ” avec amour, et précise qu’elle est beaucoup plus grande maintenant que ce que l’on voit sur la photo.

L’actrice partage le message suivant dans l’une des trois photographies de la séance: «Personne ne saura jamais à quel point mon amour pour toi est grand. Après tout, vous êtes la seule personne qui sait comment mon cœur sonne en moi. »Mon prince ❤ # notre bébé #momtobe #bemyvalentine #in love».

Les commentaires de ses followers n’ont pas tardé à arriver: «C’est la plus belle émotion que tu puisses ressentir et laisse-la dans tes bras tu sauras que tu n’hésiterais pas une seconde à donner ta vie à cette belle personne», «Quelle belle photo. Que votre bébé vienne en bonne santé. Beaux baisers. “

Parmi les trois photographies que Sherlyn a partagées, elles portent près de 300000 likes et messages de bons vœux et réactions de célébrités telles que Julián Gil, Andy Escalona, ​​Isabel Lascurain, membre du groupe Pandora, Geraldine Bazán, Lucía Méndez et Maribel Guardia.

L’actrice s’est également donné le temps de répondre à certains de ses followers: “Beaucoup de bénédictions pour vous et votre bébé, merci d’avoir partagé quelque chose de si personnel avec vos fans, aujourd’hui je vous admire davantage, très courageuse”, a répondu Sherlyn : “Merci beaucoup, bb.”