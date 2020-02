Sheryl Sandberg, de Facebook, annonce son engagement

3 février (.) – La directrice des opérations de Facebook Inc, Sheryl Sandberg, a annoncé lundi son engagement envers un directeur conseil.

Sandberg, 50 ans, a posté une photo de lui avec Tom Bernthal, co-fondateur et PDG de la société de conseil Kelton Global, sur ses pages Instagram et Facebook.

Parmi les premiers à l’accueillir, le PDG de Facebook et son ami Mark Zuckerberg.

“Félicitations! Ils sont merveilleux ensemble et je suis très heureux pour vous deux”, a écrit Zuckerberg.

Sandberg a perdu son mari, Dave Goldberg, qui dirigeait SurveyMonkey, dans un accident en 2015.

Le couple, marié depuis 11 ans, a deux enfants.

Sandberg, l’un des cadres les plus en vue des États-Unis, est l’auteur de livres à succès comme “OptionB”, qui traite de la façon dont elle a géré la mort subite de son mari, et “Lean In: Women, Work, and the Will to to Plomb. “

Bernthal a précédemment travaillé à la Maison Blanche sous la présidence de Bill Clinton et pour NBC News, où il a reçu un Emmy Award en tant que producteur de télévision.

(Rapport d’Ayanti Bera à Bangalore. Édité en espagnol par Lucila Sigal)