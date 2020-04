Si le monde ne parvient pas à protéger l’économie, COVID-19 endommagera la santé longtemps à l’avenir

La pandémie de COVID-19 est, avant tout, une crise sanitaire. Cependant, elle devient aussi rapidement économique. Ce n’est pas, bien sûr, la première crise économique mondiale. Cependant, cette fois, c’est différent.

Le 20e siècle a connu le krach de Wall Street en 1929 et le choc des prix du pétrole de 1973, ainsi que de nombreuses crises régionales en Asie de l’Est, dans l’ancienne Union soviétique et en Amérique latine. Les premières années du XXIe siècle ont vu la crise financière mondiale qui a commencé en 2007. Chacune de ces crises a été étudiée en détail et, alors que les économistes et les politiciens pourraient être en désaccord sur la manière de réagir, souvent en fonction de leur point de vue idéologique, il existe au moins une gamme de mesures parmi lesquelles ils peuvent choisir.

Ceux qui étudient les crises économiques se sont longtemps appuyés sur des analogies biologiques, en s’appuyant notamment sur l’idée de «contagion», utilisée initialement pour expliquer la propagation des défaillances bancaires dans les années 1920. John Maynard Keynes, s’appuyant sur des philosophes antérieurs, a parlé de la confiance dans le marché en tant qu ‘«esprits animaux».

Cependant, ces concepts étaient appliqués aux actions des gens, actions qui pouvaient être influencées par les déclarations et les actions des politiciens, pour le meilleur ou pour le pire. Ils ont encore une certaine valeur. Un tweet en fin de soirée du président américain Trump peut envoyer les marchés financiers en chute libre. Cependant, de tels concepts n’influencent pas un virus – qui ne suit pas le président américain sur Twitter.

Il y a un peu plus d’une décennie, les gouvernements ont entrepris des expériences à grande échelle sur leurs populations. Chacun a décidé d’adopter ou non des mesures d’austérité au lendemain de la crise financière mondiale. La conséquence était que beaucoup de leurs citoyens qui s’étaient auparavant sentis en sécurité se sont retrouvés à mener une vie extrêmement précaire. De plus en plus, ils se sont retrouvés à vivre de mois en mois, confrontés à l’insécurité de l’emploi, des revenus, du logement et même de la nourriture.

Des pays comme la Grèce, l’Italie, l’Espagne et, après 2010, le Royaume-Uni qui avaient choisi de mettre en œuvre des mesures d’austérité ou qui leur ont été imposées, ou qui ont subi une perte d’industries traditionnelles, ont connu une détérioration de leur santé, qui a généralement pris la forme de ce seraient appelées «maladies du désespoir», comme les décès et les suicides liés à l’alcool et aux drogues. On estime à 10 000 le nombre de suicides supplémentaires survenus au lendemain de la crise financière mondiale de 2007. Au Royaume-Uni, où les banques alimentaires étaient pratiquement un concept étranger, il y a eu une augmentation massive du nombre de personnes cherchant un soutien alimentaire d’urgence, en particulier dans les régions touchées par l’austérité. Dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’amélioration à long terme de l’espérance de vie a été arrêtée.

Cela a également eu des conséquences politiques. Beaucoup de ceux qui vivent dans les régions les plus touchées ont abandonné des allégeances de longue date pour voter pour des causes populistes, ce qui a conduit à des politiques qui leur nuiraient davantage.

Cependant, cela ne s’est pas produit partout. Certains gouvernements, comme ceux de l’Allemagne, des Pays-Bas et, avant les élections générales de 2010, du Royaume-Uni, ont rejeté l’austérité et cherché à stimuler l’économie, souvent accompagnée de mesures de protection des plus vulnérables, comme celles qui étaient bien établies en Pays scandinaves. Ainsi, alors que dans de nombreux pays européens, la hausse des suicides a augmenté parallèlement aux pertes d’emplois, dans certains, le lien a été rompu. Ce sont ces pays qui ont cherché à donner de l’espoir à leur population – par exemple, avec des politiques pour les aider à retrouver un emploi en cas de perte de leur emploi ou pour les empêcher de devenir sans abri.

Une crise économique suivra cette épidémie

Aujourd’hui, les politiciens doivent faire des choix difficiles, bien qu’avec des informations imparfaites. Les mesures nécessaires pour contenir le virus, notamment l’auto-isolement des travailleurs et des consommateurs, la fermeture des usines et des magasins, et l’interdiction des activités sportives et de divertissement, font des ravages. Les politiciens se tournent vers des experts de la santé publique pour les aider dans cette crise, comme en témoigne l’apparition d’Anthony Fauci aux côtés du président américain Trump, ou le premier ministre britannique Boris Johnson, flanqué du médecin-chef britannique et du conseiller scientifique en chef. Au Royaume-Uni au moins, avec un gouvernement dont les ministres n’ont proclamé que récemment que le peuple britannique “en avait assez d’experts”, c’est tout un changement.

Le problème est que les conseils que ces experts donnent constituent une menace immédiate pour l’économie. C’est important. Le déclin économique lui-même a un effet négatif sur la santé. Une réduction de l’activité économique réduit la circulation de l’argent et, avec elle, les recettes fiscales. Cela réduit les finances disponibles pour les contre-mesures de santé publique nécessaires pour contrôler la pandémie. Il frappe également les individus et les familles, qui peuvent voir leur revenu chuter de façon catastrophique. Une fois qu’elles ont épuisé leurs réserves financières, les entreprises ferment, ce qui a des conséquences pour leurs propriétaires, leurs employés et leurs fournisseurs.

En Chine, où COVID-19 a d’abord frappé, la production industrielle a chuté d’environ 13,5% et les ventes au détail désaisonnalisées ont baissé de 21%. Certains secteurs se sont presque complètement effondrés. Les ventes de voitures ont chuté de 92% et celles des restaurants de ~ 95%. Goldman Sachs a prédit que l’économie américaine pourrait se contracter de 24% au deuxième trimestre 2020, plus du double de toute baisse jamais enregistrée.

Il est important de noter qu’une épidémie qui nécessite une distanciation sociale et une mise en quarantaine pour le contrôle est susceptible de se développer très différemment dans un environnement où la main-d’œuvre a accès à des soins de santé gratuits et à une protection du revenu que dans un environnement où beaucoup d’emplois sont occasionnels et où les gens doit choisir d’aller au travail en cas de maladie ou de mourir de faim.

L’économie mondiale de plus en plus intégrée accroît la fragilité de cette situation. Un fabricant de ventilateurs à Sheffield, Detroit ou Düsseldorf peut dépendre de fournitures spécialisées de Shanghai, Manille et Kuala Lumpur. Si l’un d’eux n’est pas en mesure de livrer ses produits, l’ensemble du processus peut s’effondrer. De plus, comme pour tout système complexe, ce qui se passe peut dépendre de façon critique des conditions de démarrage.

Il est plus difficile d’évaluer l’ampleur des dommages économiques, car personne ne sait combien de temps dureront les restrictions sur les activités. L’économie agit comme un système adaptatif complexe. Ainsi, il comprend un certain degré de résilience, rebondissant après un choc. Cependant, à un moment donné, les mécanismes compensatoires tombent en panne. Lorsqu’une entreprise ferme, elle peut ne jamais rouvrir. La main-d’œuvre qualifiée dont elle dépend peut être perdue. Cependant, il y a beaucoup d’incertitude dans cette éclosion. Les modèles suggèrent que la pandémie pourrait durer quelques mois ou jusqu’à un an dans de nombreux pays. Il pourrait y avoir une vague ou une série de vagues de la pandémie.

Même si l’ampleur et la nature de la pandémie et du ralentissement économique qui y est associé sont difficiles à quantifier, il ne fait aucun doute qu’il existe un risque réel d’une spirale descendante vicieuse de maladie et d’appauvrissement. La recherche et le développement qui auraient pu être entrepris ont peut-être été retardés. Les études qui auraient pu être terminées peuvent avoir été interrompues. Les investissements qui auraient pu être réalisés ont peut-être été suspendus. Et de nombreuses personnes auront changé leur vie pour toujours, souvent pour le pire.

Comment protéger l’économie?

Que peut-on apprendre de cette expérience? Comment éviter un retour des pires conséquences de la crise financière mondiale? Les mesures couramment utilisées par les gouvernements et les banques centrales, telles que la baisse des taux d’intérêt ou la mise en œuvre de stimuli budgétaires, n’ont qu’un effet limité. Tout au plus, ils peuvent atténuer les effets. Nous proposons ici trois séries de mesures qui, selon nous, peuvent aider les sociétés à se remettre une fois cette pandémie terminée.

Sauver des vies

C’est la première priorité et la plus évidente. La propagation du virus causal doit être contenue et les décès qui y sont associés doivent être réduits le plus rapidement possible. L’ampleur des mesures prises pour parvenir à un tel confinement influencera le stade de la pandémie et la capacité d’intervenir, en particulier si les travailleurs de la santé et les laboratoires sont disponibles pour répondre à l’augmentation de la charge de travail. Ce n’est pas le moment de dépenser un centime – les ministères des finances et les bailleurs de fonds doivent reconnaître que cela nécessitera un financement supplémentaire, provenant de réserves ou d’emprunts. Surtout, ceux qui conçoivent ces contre-mesures de santé publique doivent reconnaître qu’il y aura des effets directs et indirects sur la santé, affectant en particulier ceux qui vivent seuls, ceux qui sont âgés ou ceux qui ont une maladie mentale, ou ceux qui sont sans abri ou dans des institutions telles que les soins. maisons, prisons et centres de détention pour migrants. Fait important, une nouvelle étude sur la pandémie de grippe de 1918 révèle que dans les 43 villes américaines étudiées, celles qui ont imposé des restrictions sur les interactions sociales plus tôt et les ont conservées plus longtemps ont connu une reprise ultérieure plus forte. Par conséquent, les auteurs rejettent l’idée d’un compromis entre des mesures strictes de santé publique et des dommages économiques.

Protégez le risque financier, maintenant

En raison de l’effondrement de la demande au sein de l’économie, la responsabilité de protéger le risque financier doit incomber aux gouvernements. Tout comme les gouvernements acceptent qu’ils doivent trouver de l’argent supplémentaire en temps de guerre, ils doivent se rallier à cet ennemi commun – un micro-organisme plutôt qu’une puissance étrangère – car la menace qui pèse sur leur population n’est pas moindre. Les politiciens de nombreux pays ont relevé le défi, jetant souvent par la fenêtre des règles budgétaires établies de longue date. Le paquet de 2 billions de dollars US adopté aux États-Unis est sans précédent, mais de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et le Danemark, sont intervenus pour payer une grande partie des salaires de ceux qui risquent de perdre leur emploi. Ceci est essentiel pour conjurer les dommages permanents et empêcher une récession de dégénérer en une véritable dépression. Les préoccupations concernant les niveaux élevés de dette publique qui ont été utilisés pour justifier l’austérité il y a une décennie ont été mises de côté.

Préparez-vous à la récupération

Cela signifie assurer l’avenir des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle si important dans l’économie, afin qu’elles soient prêtes à répondre à la demande qui reviendra un jour. À l’époque préindustrielle, les économies avaient simplement besoin d’une importante main-d’œuvre.

L’économie du savoir moderne, tant dans le secteur manufacturier que dans les services, dépend d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et souvent spécialisée. Une fois que ces compétences sont perdues – par exemple, parce que ceux qui ont atteint l’âge mûr, qui sont peu susceptibles de retourner sur le marché du travail, sont contraints au licenciement – alors la récupération peut être presque impossible.

Cela nécessite des mesures pour fournir aux entreprises des moyens de survie financiers, tels que les prêts sans intérêt accordés par certains gouvernements, ainsi que ceux qui réduisent les coûts supportés par les entreprises. Des exemples de cela comprennent l’ajournement des paiements d’impôts, les intérêts sur les prêts et les factures de services publics, et un soutien financier pour permettre aux employés d’être mis en congé.

Cette protection doit également tenir compte de ceux qui cherchent à bénéficier d’une crise. Tout au long de l’histoire, les crises ont favorisé l’émergence de profiteurs. Dans cette épidémie, il y a déjà eu de nombreux témoignages de marges substantielles sur des produits tels que les désinfectants pour les mains et les équipements de protection. D’autres exploitent une crise, notamment des prêteurs qui augmentent les taux d’intérêt. Ces phénomènes soulignent l’importance des contrôles gouvernementaux sur les prix. Un autre groupe qui devrait bénéficier est d’autres spéculateurs sur les marchés financiers. Certaines personnes ont déjà fait d’énormes profits grâce à cette pandémie, ce qui a parfois conduit à des questions sur les connaissances des initiés. Cependant, il est important de se rappeler que leurs bénéfices sont les pertes de quelqu’un d’autre, et ce sont souvent les fonds de pension de certains des plus pauvres de la société qui sont le plus durement touchés.

Ensuite, il y a ceux qui apparaîtront au lendemain de la pandémie, tout comme les baggeurs de tapis à la fin de la guerre civile américaine, profitant de ceux qui cherchent désespérément de l’argent et n’ont d’autre choix que de vendre leurs entreprises. Une grande société de capital-investissement a déjà expliqué comment «Pendant et après cette crise, [private-equity] les entreprises se verront offrir des opportunités d’investissement uniques », profitant des entreprises incapables de payer leurs dettes.

Enfin, comme décrit par Naomi Klein dans son livre The Shock Doctrine, il existe un danger que les politiciens, souvent liés à de puissants intérêts, utilisent une crise pour saper le travail, la santé et la protection de l’environnement, avec des conséquences à long terme pour la santé. Cela semble se produire déjà aux États-Unis, avec d’importantes réglementations environnementales abrogées.

Apprendre maintenant des erreurs

Bien qu’il y ait un besoin immédiat de répondre à la crise actuelle, le contexte politique et économique qui a conduit le monde ici ne doit pas être ignoré. L’une des raisons pour lesquelles la pandémie de COVID-19 aura, et a déjà eu, un impact économique si grave est que les pays ont organisé leurs sociétés de manière à les rendre extrêmement vulnérables. Ils ont créé une structure de récompense qui profite à une élite de plus en plus petite et sélective tout en dévaluant ceux dont ils dépendent pour leur sécurité.

Pendant quatre décennies, de nombreux pays ont affaibli la main-d’œuvre organisée et créé une main-d’œuvre de plus en plus nombreuse sur des contrats précaires, ce qui a laissé beaucoup de leurs citoyens sans aucune idée de combien ils gagneront de semaine en semaine. Dans certains pays, comme aux États-Unis, de nombreuses personnes n’ont accès qu’aux éléments essentiels les plus élémentaires, y compris les soins de santé. Il est important de reconnaître que si ceux qui ont des revenus sûrs peuvent se permettre de s’isoler s’ils tombent malades, ceux qui ont des contrats «zéro heure» doivent choisir entre manger et protéger les autres. En conséquence, même les sociétés les plus riches ne sont aussi fortes que leurs membres les plus faibles. Il n’est donc peut-être pas surprenant que certains politiciens, qui ne verraient pas naturellement leurs intérêts alignés sur les plus démunis, reconnaissent cette interdépendance. Ceux qui faisaient un travail qui, il y a seulement quelques mois, auraient conduit au rejet de leur demande de visa, car ceux qui effectuent un travail non qualifié sont désormais considérés comme essentiels.

Il est impossible de prédire l’avenir. Cependant, la prise de conscience que n’importe qui peut être infecté par le coronavirus qui cause COVID-19, qu’il s’agisse du Premier ministre britannique ou d’un héritier du trône, rappelle la vulnérabilité partagée des humains. Cela correspond à la période après la Seconde Guerre mondiale, quand une génération avait vu que n’importe qui pouvait être victime d’une bombe qui tombait. Dans toute l’Europe occidentale, ceux qui ont survécu à la guerre ont créé des États-providence qui ne rechercheraient pas une égalité complète mais garantiraient à la place que, quoi qu’il leur arrive, ils seraient en sécurité. En faisant leurs choix politiques, ils se sont comportés comme s’ils étaient derrière ce que le philosophe John Rawls a décrit comme un voile d’ignorance, sans aucune connaissance de leur position de l’autre côté. Comme l’économiste politique Alberto Alesina et d’autres l’ont fait valoir, cela n’a jamais été le cas aux États-Unis, où vous sauriez toujours si vous étiez noir ou blanc. Dans une pandémie, tout comme pendant une guerre mondiale, tous ceux qui sont sur son chemin, riches ou pauvres, sont sensibles et personne ne peut se sentir en sécurité. Cela devrait offrir un peu d’espoir pour une société plus juste, plus sûre et plus sûre.

Cependant, la prudence est de mise. Certains politiciens ont cherché à armer la pandémie, décrivant la menace comme un canular ou une exagération de ceux qui cherchent à les attaquer. Cela semble avoir été efficace. Les données d’enquête de chaque État des États-Unis, ventilées par allégeance politique, montrent un écart clair entre démocrates et républicains dans la mesure où COVID-19 est considéré comme une menace. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est la façon dont les épidémies poussent souvent les gens à se tourner vers les autres qu’ils peuvent blâmer. La peste noire en Europe s’est accompagnée de pogroms généralisés, les Juifs étant accusés d’empoisonnement de puits. Le président américain Trump fait référence à plusieurs reprises au «virus chinois», et les politiciens britanniques, si ce n’est pas si flagrant, ont également pointé du doigt la Chine. Cependant, dans un signe d’espoir, il est également prouvé que l’écart important entre les zones de vote républicaines et démocrates dans les recherches en ligne de «désinfectant pour les mains» s’est rétréci.

Le monde est à la croisée des chemins. La pandémie de COVID-19 pourrait encourager les gens à réaliser qu’ils dépendent tous les uns des autres de cette petite planète et, que ce soit le réchauffement climatique, les inégalités ou la dégradation de l’environnement, nageront ou couleront ensemble. D’autre part, les politiciens populistes et les intérêts qui les soutiennent, en particulier dans les médias, pourraient utiliser cette crise pour semer les divisions, créant des clivages entre les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les malades et les sains, les minorités ethniques et les majorités de la population , les immigrants et les groupes domestiques, affaiblissant les liens collectifs et le soutien aux biens publics essentiels.

Ici, il peut être utile de rappeler comment, avant la Première Guerre mondiale, les femmes au travail étaient largement sous-évaluées. Bien qu’ils aient dû se battre pour cela, leur contribution a finalement été reconnue dans l’extension de la franchise dans un certain nombre de pays. De même, le sillage de la Grande Dépression, au cours de laquelle les riches et les pauvres ont perdu leurs paris, a conduit au New Deal, y compris la sécurité sociale, qui a fondé les origines des filets de sécurité sociale et des pensions américains.

Se pourrait-il que la société reconnaisse enfin la valeur apportée par ceux dont le travail est si souvent invisible? La pandémie de COVID-19 pourrait être un tournant, restaurer la confiance dans la science et rapprocher les gens. Cependant, cela ne se produira que si les voix des scientifiques et des professionnels de la santé sont entendues. La politique et la santé ont toujours été inextricablement liées et le seront toujours.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 9 avril 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.