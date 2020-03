Si Pluton a un océan souterrain, il peut être vieux et profond

Un océan souterrain présumé

sur Pluton pourrait être vieux et profond.

Nouvelles analyses d’images de la NASA

Le vaisseau spatial New Horizons suggère que la planète naine a eu un souterrain

l’océan depuis peu de temps après la formation de Pluton il y a 4,5 milliards d’années, et que l’océan

peut entourer et interagir avec le noyau rocheux.

Si oui, les océans pourraient être

commune au bord du système solaire – et peut même être en mesure de soutenir la vie. Cette

«transforme peut-être notre façon de penser la ceinture de Kuiper», la région des objets glacés au-delà de l’orbite de Neptune (SN: 27/03/19), explique le scientifique planétaire Adeene

Denton de l’Université Purdue à West Lafayette, Ind.

Sur son passage à travers le

Ceinture de Kuiper en 2015, New Horizons a révélé que malgré l’emplacement de la planète naine

à près de 6 milliards de kilomètres du soleil, Pluton a montré des signes d’héberger un océan d’eau liquide sous une coquille glacée (SN: 23/09/16).

Combien de liquide peut se trouver

sous le sol de Pluton, depuis combien de temps il est là, et combien d’eau peut

ont partiellement gelé au fil du temps est difficile à distinguer de la surface. Le nouveau

recherche, dont la présentation était prévue pour la semaine du 16 mars à la

La conférence sur les sciences lunaires et planétaires annulée à The Woodlands, Texas, a creusé ces questions.

Des lignes sombres (encerclées) à la surface de Pluton, montrées sur cette image du vaisseau spatial New Horizons de la NASA, pourraient marquer des ondulations créées lorsqu’un gros objet a probablement percuté le côté opposé de la planète naine.

“S’il y a un océan aujourd’hui,

cela soulève la question de savoir quand cet océan y est arrivé? » dit un scientifique planétaire

Carver Bierson de l’Université de Californie, Santa Cruz.

Bierson a considéré deux

histoires possibles pour l’océan potentiel de Pluton. Si la planète naine avait un «froid

commencer “, toute eau souterraine aurait d’abord été gelée avant de fondre sous la chaleur

des éléments radioactifs en décomposition dans le noyau de la planète naine,

geler à nouveau au fil du temps. Dans ce scénario, Bierson s’attendait à voir

fissures et ondulations à travers la coquille glacée de Pluton de la contraction de l’orbe que le

la glace a fondu puis s’est dilatée lorsque l’eau a recongelé. La passation de marchés ferait de la glace

se déformer en éléments montagneux, tandis que l’expansion étirerait la glace et

créer des défauts et graben.

Deuxième scénario de Bierson

envisageait un «démarrage à chaud» pour Pluton, où l’océan aurait été liquide pendant

presque toute l’existence de 4,5 milliards d’années de Pluton. Dans ce cas, la surface

ne montrerait que les fissures de la mer en expansion alors qu’elle se gelait partiellement. Et c’est

exactement ce que Bierson et ses collègues ont trouvé dans les images de New Horizon, suggérant que

L’océan liquide de Pluton est presque aussi vieux que la planète naine elle-même.

“Cela signifie peut-être que Pluton l’a fait

commencer au chaud », dit Bierson. “Peut-être que ça a commencé avec un océan liquide vraiment

tôt.”

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Dans une étude distincte, Denton

et ses collègues ont examiné l’impact qui a formé Spoutnik Planitia, la gauche

lobe du bassin distinctif en forme de cœur de Pluton. En raison de la façon dont New Horizons

a survolé Pluton, la vue des scientifiques sur la moitié de la planète naine est floue. Mais le

l’équipe a pu voir des lignes sur la surface de Pluton sur le côté opposé exact de

le globe de Sputnik Planitia, les chercheurs

signalé en octobre 2019 sur arXiv.org. Ceux

les lignes pourraient être les empreintes d’ondes de choc d’un impact massif qui a formé le

énorme bassin, dit Denton.

«Si l’impact est important

assez… la planète elle-même peut agir comme une lentille, et concentrer l’énergie des vagues à

exactement le point opposé sur la planète de l’impact », dit-elle.

Structure interne de Pluton

aurait contrôlé la façon dont ces ondes de choc ont frémi à travers la planète naine.

En regardant les fissures dans la glace de surface pourrait donner des indices sur l’épaisseur de

l’océan proposé ou la composition chimique du noyau. Alors Denton et ses collègues ont couru

simulations informatiques d’un impact pour rechercher des indices.

“Nous avons eu la réponse amusante”, a-t-elle

dit. Pour expliquer les lignes vues sur la planète naine, Pluton aurait non seulement besoin

un grand océan de 150 kilomètres ou plus d’épaisseur, mais le noyau doit contenir

minéraux, comme la serpentine, qui se forment par les interactions entre la roche et

l’eau. Les astrobiologistes pensent que les interactions eau-roche pourraient fournir de l’énergie et des nutriments pour la vie (SN: 5/19/15). La possibilité d’un peu détrempé

noyau pourrait laisser la vie prendre pied aux franges du système solaire, Denton

dit.

“Ce n’est certainement pas exactement

une arme à feu », dit-elle. “Mais c’est excitant.”

La possibilité que Pluton

a un océan habitable augmente les chances que les autres objets de la ceinture de Kuiper aussi,

dit le scientifique planétaire James Tuttle Keene du Jet Propulsion Laboratory de la NASA

à Pasadena, en Californie, qui est membre de l’équipe de New Horizons mais n’était pas

impliqués dans l’une ou l’autre étude.

«Cela présente l’une des

les hypothèses les plus cool qu’une future mission de Pluton pourrait tester », dit-il. “Si Pluton

peut avoir un océan et être potentiellement habitable, il est très probable que d’autres

corps dans la ceinture de Kuiper sont également des mondes océaniques et sont également potentiellement

habitable.”