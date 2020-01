Si vous gagnez l’avion présidentiel à la tombola, c’est ce qu’il vous en coûtera seulement le lavage

Aussi inconnu que cela puisse paraître, c’est par le biais d’une demande d’accès aux informations dont le coût a été précisé. et le type d’entretien requis par l’avion présidentiel que l’administration actuelle a été chargée de promouvoir même dans les tombolas.

Un montant approximatif de 26 millions de pesos est le montant qui serait requis initialement pour commencer à voler autour du monde dans l’un des avions les plus chers à la disposition du gouvernement de la République.

Cependant, la première dépense à payer serait celle de 500 pesos, ce que coûte la petite pièce loterie pour participer aux jeux de hasard promus par l’État. Celui qui a remporté le prix aéronautique obtiendrait un bien d’un total de 2 400 millions de pesos auquel 100 000 pesos doivent être déboursés mensuellement, ce qui coûte de le laver; ceci sans prendre en compte les 1,2 million pour l’entretien et ce que personne n’est épargné, le paiement au Service de l’administration fiscale (SAT), pour le montant de 24 millions d’impôt sur le revenu (ISR).

C’est peut-être maintenant que beaucoup commencent à comprendre pourquoi la vente du célèbre avion présidentiel, plus connu sous le nom de Boeing TP 01 787 «José María Morelos y Pavón», a coûté si cher.. Même lorsque Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a offert la possibilité de garer l’avion, soit à l’aéroport de Mexico ou dans celui de Sainte-Lucie, le Boeing qui est désormais stationné dans l’État de Californie aux États-Unis n’est pas tiré au sort.

C’est le mardi 28 janvier qu’AMLO a présenté le design qui emportera les billets de loterie, dont un avis sera donné sur le vainqueur le 5 février, dans le cadre du 158e anniversaire de la bataille de Puebla au Mexique.

Avec ce qui précède, il cherche à honorer le bataillon qui a été lancé en armes devant l’armée française, considéré à l’époque comme l’un des plus puissants du monde. Le contraste et l’ironie sont que malgré la légende du billet de loterie annonçant: «Grand tirage spécial. Bataille de Puebla, 158 ans de victoire », ce qui ressort de l’image, c’est l’avion, bien que Peut-être qu’il est prudent de ne pas voir la grande relation entre les deux scénarios.

Les dépenses partagées pour l’entretien de l’avion présidentiel découlent de l’ordre de service qui a été exécuté le gouvernement mexicain le 18 décembre avec la société The Boeing, demandée par Expansión Politica via Transparency; les données sont intéressantes, car elles montrent que, bien que le gouvernement ait tenté de distraire l’opinion publique du manque de planification budgétaire pour couvrir les coûts et dépenses nécessaires au secteur de la santé dans le pays, le tirage au sort n’a pas de sens, car à la fin de la journée l’avion serait obsolète, étant difficile de trouver quelqu’un qui puisse couvrir les dépenses nécessaires et parmi ceux qui sont:

Pour ceux qui achètent le billet ou ont la possibilité de le voir avec les messieurs désignés par la Loterie Nationale pour les vendre dans différentes parties de la ville, Ils apprécieront qu’il a une autre légende qui vise à pousser sa vente dans laquelle il est souligné que le produit sera destiné aux hôpitaux où vous assistez gratuitement les pauvres.