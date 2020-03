Si vous ne dormez pas, vous deviendrez fou

Publié à l’origine en mars 1880

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

“Dr. Brigham de l’asile de New York pour les fous exprime l’opinion que la cause immédiate la plus fréquente de la folie est le manque de sommeil. «Un éveil prolongé continue de perturber tout le système. L’appétit se détériore, les sécrétions diminuent, le mental est découragé, et bientôt des rêves éveillés se produisent et des fantômes étranges apparaissent, qui peuvent d’abord être transitoires; mais finalement prendre possession de l’esprit, et la folie ou la mort s’ensuit. »»

—Américain scientifique, mars 1880

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!