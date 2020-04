Si vous pensez que la préparation coûte cher, la pandémie met les choses en perspective

La pandémie de coronavirus a rendu plus évident que jamais l’importance d’une recherche médicale soutenue et de classe mondiale. La pandémie actuelle est un puissant réveil, rappelant l’avertissement de Mary Lasker: “Si vous pensez que la recherche coûte cher, essayez la maladie.” Ses paroles résonnent puissamment alors que nous observons la perte tragique de vies humaines et la dévastation de l’économie mondiale provoquée par un virus “ une fois tous les 100 ans ” que les experts avaient prédit à plusieurs reprises (par exemple, The Coming Plague, 1994).

Alors que les cliniciens de première ligne s’occupent des patients, que les experts en santé publique mettent en œuvre des interventions communautaires et que les décideurs politiques accélèrent les programmes de secours, nous, en tant que nation, devons saisir l’occasion de tirer des leçons de ce terrible défi. Nous avons maintenant la possibilité d’acquérir des connaissances sur la recherche médicale qui peuvent nous guider dans la poursuite de la bataille contre COVID-19 et qui peuvent nous aider à nous préparer aux futures épidémies. Voici ce que le COVID-19 nous a déjà appris:

Une bonne science est la clé pour trouver de vraies réponses: L’urgence de cette pandémie a concentré l’attention du monde sur la découverte de vaccins et de traitements sûrs et efficaces. Vanter des thérapies non éprouvées apporte de faux espoirs et peut être dangereux. La mort récente d’une personne qui s’est «auto-médicamentée» avec un produit à base de chloroquine dont il avait entendu parler sur Internet en est un exemple frappant. Les protocoles scientifiques de longue date pour la génération de données sur l’innocuité et l’efficacité d’un médicament à l’aide d’essais cliniques soigneusement menés, suivis d’un examen approfondi de la FDA, sont les piliers de la «bonne science» et des bonnes pratiques cliniques. Ils ne peuvent pas être abandonnés.

Le financement de la recherche médicale doit être soutenu et prévisible: Le financement intermittent fourni uniquement en cas d’urgence de santé publique altère notre capacité d’intervention rapide à mesure que de nouveaux agents pathogènes émergent. La recherche doit être en cours avant, pendant et après une épidémie. Les enquêtes «stop and start» interrompent la recherche. Un certain nombre de vaccins prometteurs étaient en cours de développement pendant les flambées de coronavirus du SRAS et du MERS, mais une fois que les infections ont diminué, le financement de la recherche a également augmenté. Des protovaccins qui auraient pu être utiles pour développer une réponse rapide à ce nouveau virus ont été littéralement mis sur la glace à l’Université du Texas et ailleurs, handicapant ainsi le processus de développement actuel de plusieurs mois. Un financement soutenu est nécessaire pour soutenir l’éventail complet des découvertes, de l’élucidation de la biologie du virus à la mise au point de candidats-médicaments à la création de systèmes améliorés de prestation de soins.

L’infrastructure de santé publique est essentielle: La crise du COVID-19 a mis en évidence de profondes lacunes dans nos approches fragmentées actuelles de la santé. Le sous-financement chronique des services de santé publique, le démantèlement des bureaux nationaux de préparation à une pandémie et le manque de capacités de pointe dans les hôpitaux ont entravé la capacité de notre pays à réagir rapidement et efficacement. Ce sont des questions qui doivent être traitées d’urgence à court terme, mais ce sont aussi des réalités qui doivent être modifiées à long terme. C’est l’occasion d’envisager des approches innovantes, y compris des partenariats mondiaux avec l’Organisation mondiale de la santé et d’autres, pour détecter, répondre et prévenir les flambées de maladie lorsqu’elles surviennent partout dans le monde.

Les avancées technologiques aident: Nous avons des outils qui n’étaient pas à notre disposition lors des pandémies précédentes. C’est une bonne nouvelle. La télésanté permet aux patients d’accéder à de nombreux aspects des soins de santé continus sans risque d’aller dans des établissements médicaux et de propager des maladies aux fournisseurs de soins de santé. De nouvelles machines de diagnostic sont disponibles et ont été rapidement adaptées par l’industrie pour identifier ce virus. La téléconférence facilite le partage rapide d’informations entre les professionnels de la santé et d’autres. À mesure que nous augmentons l’utilisation de ces approches pendant la pandémie, il sera important d’intégrer ces innovations dans la pratique courante.

Le soutien de la main-d’œuvre est essentiel: Mais la technologie n’est pas une panacée. Nous devons soutenir les personnes qui créent et réalisent ces percées. L’importance de développer une forte main-d’œuvre STEM est clairement mise en évidence par COVID-19. Nous devons assurer le financement des jeunes scientifiques et réduire la surcharge administrative des chercheurs établis. L’incapacité actuelle à fournir un EPI (équipement de protection individuelle) adéquat aux cliniciens qui soignent des patients atteints de coronavirus laisse les professionnels de la santé se sentir comme des «agneaux sacrificiels» et ne reconnaît pas leur service altruiste. Les luttes intestines qui ralentissent le soutien aux cliniciens et aux autres premiers intervenants sont inacceptables lorsque le bien-être de notre main-d’œuvre est en jeu.

L’investissement dans la recherche médicale est un bien public: La crise du COVID-19 causera d’immenses souffrances humaines et continuera de le faire pendant un certain temps. Alors que nous nous réunissons pour combattre la pandémie, nous voyons clairement que les investissements dans des domaines qui améliorent la santé humaine sont inestimables. La recherche médicale fournit des solutions essentielles dans cette bataille – nous avons la capacité et, de plus en plus, la volonté urgente de créer des vaccins, de développer des thérapies médicamenteuses, d’améliorer les systèmes de soins cliniques et de renforcer les capacités de santé publique. Nous devons nous rappeler qu’une fois cette épidémie particulière terminée – et avant que la prochaine n’arrive.

Je suis convaincu que la science médicale apportera des réponses clés à la pandémie actuelle. Les humains prévaudront contre le virus. Mais tirerons-nous des leçons de ces difficultés? Une fois la crise apaisée, notre pays assurera-t-il de sérieux investissements dans la recherche médicale essentielle afin de pouvoir répondre aux futures menaces biologiques? Allons-nous réussir à intégrer les meilleures pratiques de santé publique exposées dans d’autres pays? Mon espoir sincère est que les Américains feront un pas en avant pour exiger que la science biomédicale soit notre priorité pour la sécurité et le bien-être de tous.