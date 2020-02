Si vous voulez des solutions créatives, gardez votre petite équipe

Une tendance presque universelle dans la science aujourd’hui est la croissance et la proéminence de grandes équipes et la présence en recul de petites équipes et de chercheurs solitaires. Pour être sûr que certaines recherches scientifiques très complexes nécessitent un nombre massif de participants; l’expérience LIGO, lauréate du prix Nobel, qui a détecté des ondes gravitationnelles, par exemple, a inclus plus de 1 000 chercheurs, tout comme le groupe du CERN qui a confirmé l’existence du boson de Higgs (une autre découverte digne d’un Nobel).

Bien que la motivation des grandes équipes soit compréhensible, la recherche en psychologie sociale a largement documenté les avantages des petites équipes, qui surpassent les groupes plus importants sur des critères allant de l’efficacité à la créativité et à l’innovation. Comprendre les implications du passage à des collaborations vastes et complexes est donc d’une importance fondamentale pour la science et les scientifiques; ceux-ci sont de plus en plus considérés comme des moteurs essentiels d’idées et d’innovations révolutionnaires.

De grandes équipes ont vu le jour pour de nombreuses raisons. Les problèmes que de nombreux groupes scientifiques abordent sont complexes et nécessitent l’intégration de diverses expertises. Internet facilite la communication et la coordination entre les membres d’équipes plus grandes et dispersées. De plus, en science, les produits des grandes équipes ont tendance à recueillir plus de citations que ceux des petites équipes. Et il existe des preuves montrant que la NSF est plus susceptible de financer des équipes plus grandes que de plus petites, même si elles étaient également qualifiées, ce qui suggère un élan supplémentaire pour les équipes plus grandes.

Cependant, des recherches récentes montrent que la prédominance de groupes plus importants sur des groupes plus petits a un coût pour l’innovation et la créativité. Wang et ses collègues ont analysé plus de 65 millions d’articles, de brevets et de logiciels produits entre 1954 et 2014, pour étudier les implications de la taille de l’équipe sur la productivité. Ils ont utilisé une mesure de perturbation établie pour évaluer dans quelle mesure un travail donné déstabilise son domaine en créant de nouvelles directions d’enquête par rapport à des idées et des conceptions existantes pour résoudre les problèmes existants. Ils ont constaté que par rapport aux équipes plus grandes, le travail des équipes plus petites était plus «perturbateur».

En d’autres termes, les grandes équipes résolvent les problèmes; les petits génèrent de nouveaux problèmes à résoudre. Ils ont constaté qu’à mesure que la taille passait de un à 50 membres, le niveau de perturbation chutait. De plus, ils ont constaté que la taille elle-même, plutôt que des facteurs de confusion, tels que les différences de sujet ou de type de conception de la recherche, expliquaient les différences. Certes, de vastes collaborations contribuent matériellement à la science et à d’autres domaines créatifs en développant des idées établies. Mais, dans un monde où les grandes équipes s’épanouissent au fur et à mesure que les petites équipes diminuent, ces résultats suggèrent qu’à l’extrême alors que la science est prise en charge par les grandes équipes, les grandes équipes peuvent finalement manquer de problèmes à résoudre.

Ces résultats du «Big Data» cadrent parfaitement avec des décennies de recherche en psychologie sociale, qui ont documenté les rendements décroissants de la taille de l’équipe sur tous les types de productivité, de l’étude de Ringelmann sur l’ajout de personnes de chaque côté d’un bras de fer à de multiples études de brainstorming . Que la tâche soit physique ou intellectuelle, la production par habitant diminue à mesure que la taille augmente. Une équipe a besoin des capacités requises pour faire face à la complexité de sa tâche; cependant, à mesure que les tâches deviennent plus complexes et que les équipes s’agrandissent, les pertes de processus — les problèmes de coordination des informations et de la motivation s’accumulent de façon exponentielle et interagissent pour réduire la productivité.

L’effet de connaissance commune et le phénomène de la prise de parole sont deux défis majeurs de coordination de l’information que les grandes équipes doivent surmonter. À mesure que la taille des équipes augmente, la redondance des membres augmente. Malgré le fait que les grandes équipes devraient avoir un meilleur accès aux informations non redondantes que les petites, l’effet de connaissance commune se produit: les membres parlent de ce que tout le monde sait déjà au lieu des informations uniques connues d’une seule personne.

Et pourtant, ces informations uniques pourraient potentiellement être combinées avec les informations uniques connues d’une autre personne pour trouver des solutions créatives. Obtenir le sol devient également plus difficile à mesure que la taille augmente. Le modèle de communication directe dans les grandes équipes ressemble à une distribution de Poisson: un, parfois deux membres, font la part du lion de la conversation. Par exemple, les premières tentatives pour résoudre les problèmes de coordination de l’information dans les groupes comprennent l’étude de Simmel sur la dynamique des triades et les sociogrammes de Morino sur les relations au sein d’un camp de réfugiés à l’extérieur de Vienne en 1916, qui ont constitué la base du domaine de l’analyse des réseaux en sociologie contemporaine.

Les défis de motivation à mesure que la taille de l’équipe augmente sont innombrables: perte relationnelle, perte de cohésion sociale et relâchement social, entre autres. La perte relationnelle est la perception des membres de l’équipe qu’ils travaillent avec peu de soutien des autres membres de l’équipe. Les membres des grandes équipes se sentent également moins cohésifs, unis, connectés et interreliés que les membres des petites équipes. Ils ont tendance à être moins satisfaits du groupe et moins susceptibles de coopérer les uns avec les autres.

Dans le même temps, ils sont plus susceptibles de se conformer aux normes du groupe, telles que le fléchissement social, la tendance des membres individuels du groupe à contribuer moins qu’ils ne le feraient dans un groupe plus restreint ou seul. Il peut s’aggraver dans de grandes équipes car les membres de l’équipe considèrent les autres comme du free ride et réduisent leurs contributions afin de ne pas être considérés comme un surgeon. Le free riding se produit lorsque les équipes augmentent en taille en raison de la diffusion des responsabilités, ce qui peut être un problème particulier lorsque les objectifs et les responsabilités ne sont pas clairs.

Dans l’ensemble, les grandes équipes peuvent ne pas avoir la maturité de développement de leurs homologues plus petites. Tout au long de la vie du groupe, les équipes plus importantes ont tendance à se tourner vers les leaders pour obtenir direction et motivation, tandis que les équipes plus petites progressent fréquemment vers des périodes de productivité intense alimentées par des relations, une structure et un consensus fondés sur la confiance. Il n’est pas étonnant que de plus grandes équipes s’appuient sur des idées existantes pour résoudre des problèmes complexes, mais des équipes plus petites identifient de nouvelles idées perturbatrices qui doivent être résolues.

Puisqu’il ne semble ni probable ni nécessaire que la marche vers de plus grandes équipes soit inversée, le défi consiste à savoir comment transformer de grandes équipes ou des parties de celles-ci en petites équipes. De nouvelles recherches sur les systèmes multi-équipes (MTS) peuvent offrir des leçons utiles. Un système multi-équipes est une grande équipe qui est un système de petites équipes organisées avec un réseau structurel, qui est généralement, mais pas nécessairement, hiérarchique. Les groupes d’un système à équipes multiples partagent au moins un objectif commun et sont interdépendants en ce qui concerne les intrants, les processus ou les résultats.

L’efficacité de ces structures MTS nécessite que les membres de l’équipe équilibrent les demandes de leur propre équipe de composants, tout en allouant des ressources aux besoins interdépendants du système multitâche d’ordre supérieur. Alors que la recherche commence à identifier les meilleures pratiques en matière de leadership et d’identité d’équipe qui facilitent la performance de l’équipe, elle nous aidera à comprendre comment structurer les équipes, grandes et petites, les mieux positionnées pour l’innovation.

En somme, la science a besoin d’innovations et d’idées perturbatrices, ainsi que de solutions théoriques et pratiques. Les grandes équipes restent un moteur indispensable pour la résolution de problèmes. Mais nous devons également reconnaître le rôle clé des petites équipes, qui se sont avérées non seulement perturber plus que leurs cousins ​​plus grands, mais aussi être associées à une plus grande productivité, de meilleures communications et un sens plus profond de l’unité relationnelle, qui pourraient tous contribuer à de fortes performances individuelles et collectives.