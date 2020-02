Siemens Mobility investit davantage dans l’impression 3D Stratasys pour soutenir un projet numérique de 30 ans | Communications | Édition Amérique

MINNEAPOLIS & REHOVOT, Israël, 27 février 2020 – Après avoir mis en œuvre avec succès l’impression 3D Stratasys (NASDAQ: SSYS) pour produire des pièces pour les industries ferroviaires allemande et anglaise, Siemens Mobility Services continue d’investir dans la technologie Stratasys pour soutenir l’expansion de ses opérations de maintenance ferroviaire en Russie.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une récente victoire commerciale de Siemens Mobility pour la construction de 13 trains à grande vitesse Velaro supplémentaires pour la compagnie ferroviaire russe RZD, y compris un accord pour la maintenance et le service des trains au cours des 30 prochaines années.

Les deux imprimantes 3D Fortus 450mc ont été installées à Saint-Pétersbourg et à Moscou, permettant à Siemens Mobility Russia de transformer ses opérations de maintenance. En tirant parti de la connaissance du domaine ferroviaire Siemens Mobility et des imprimantes Stratasys, l’équipe a pu imprimer rapidement et de manière rentable en 3D sur demande, former des pièces de rechange. Cet investissement marque le début du réseau «Easy Sparovation Part» de Siemens Mobility en Russie, qui vise à optimiser les services grâce à l’utilisation d’imprimantes 3D et à un inventaire numérique des pièces de train originales, facilitant le remplacement interne et la production de composants de rechange pour véhicules.

Dédié à offrir un service aux 16 trains existants et 13 trains supplémentaires prévus pour les 30 prochaines années, Siemens Mobility Russia travaille avec plus de 99% du record de disponibilité du parc.

«Ces chiffres de disponibilité ne seraient pas possibles grâce à la fourniture externe de pièces et de techniques de fabrication traditionnelles uniquement, cependant, les imprimantes 3D FDM Stratasys nous offrent la possibilité de produire les pièces de manière rentable, en éliminant partiellement en interne la besoin de stockage ou d’outils pour une gamme sélectionnée d’objets », a déclaré Alexey Fedoseev, responsable du service client chez Siemens Mobility Russia.

En stockant toutes les données de pièces en ligne, Siemens Mobility peut accéder et remplacer les anciennes ou les nouvelles pièces de train ad hoc pour respecter des délais stricts.

«Avec la fabrication et la livraison de 13 nouveaux trains Velaro supplémentaires, ils nous verront travailler dans plusieurs véhicules sur une longue période et avec des restrictions de temps très strictes. En conséquence, l’impression 3D est un complément parfait pour aider notre production et nous donne la flexibilité de remplacer et de créer des pièces nous-mêmes, à tout moment qui est nécessaire », a ajouté Fedoseev.

Les imprimantes 3D Fortus 450mc permettent à Siemens Mobility d’imprimer des pièces de train sur des matériaux de qualité industrielle, avec des propriétés très durables qui peuvent survivre aux températures extrêmes de la Russie. En particulier, Stratasys fournit des matériaux qui sont la clé pour obtenir la certification des matériaux des parties intérieures des cabines de train conformément aux organismes de réglementation de l’industrie.

