signale un tremblement de magnitude 4,1 sur l’île de La Tortuga

Tremblement de terre au Venezuela: un séisme de magnitude 4,1 a été ressenti sur l’île touristique de Venezuela La Tortuga, au nord-est du pays d’Amérique du Sud, ont rapporté les autorités locales. Selon Funvisis, le séisme était situé à 12 kilomètres au sud-ouest de lsla la Tortuga avec une profondeur de 25 kilomètres Les autorités sismiques vénézuéliennes ont appelé la population au calme

Tremblement de terre au Venezuela. Un tremblement de terre de magnitude 4,1 a été enregistré ce dimanche sur l’île touristique de La Tortuga, située au nord-est du pays sud-américain, a rapporté la Fondation vénézuélienne pour la recherche sismologique (Funvisis).

Le mouvement tellurique était situé à 12 kilomètres au sud-ouest d’Isla la Tortuga, avec une profondeur de 25,0 kilomètres, ont également détaillé les médias locaux.

Funvisis a recommandé que la population vénézuélienne reste calme face aux événements de cette nature qui sont normaux au Venezuela, car il s’agit d’un pays sismique.

La Turquie cherche des survivants et confirme 35 morts dans le tremblement de terre

Travaillant contre la montre à des températures glaciales, les sauveteurs turcs ont enlevé plus de survivants des bâtiments effondrés dimanche, au lendemain d’un puissant tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé l’est du pays.

Le bilan des morts s’élève à au moins 35 personnes, selon les autorités.

La télévision turque a montré le sauvetage d’Ayse Yildiz, 35 ans, et de sa fille de deux ans, Yusra, traînée des décombres d’un immeuble de la ville d’Elazig. Ils avaient été piégés pendant 28 heures après le tremblement de terre de vendredi soir.

Le séisme a également blessé 1 600 personnes, bien que 45 survivants aient été retirés des ruines, a déclaré dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une conférence de presse à Istanbul.

Alors que les températures ont chuté à -5 degrés Celsius (23 degrés Fahrenheit), les équipes d’urgence ont placé plus de 9 500 tentes pour les voisins déplacés et distribué 17 000 repas chauds.

Les sauveteurs ont concentré leurs efforts sur le quartier Mustafa Pasa de la ville et la ville voisine de Sivrice, le quartier résidentiel le plus proche de l’épicentre.

Près de 680 répliques ont secoué la région tandis que plus de 3 500 sauveteurs ont tenté de rejoindre les survivants sous des bâtiments démolis. Un autre tremblement de terre de magnitude 4,3 a frappé la province voisine de Malatya dimanche matin, selon la présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences.

Le séisme de dimanche a détruit 76 bâtiments et endommagé plus d’un millier, selon l’agence. Les autorités ont utilisé des drones pour évaluer les quartiers touchés et coordonner les efforts de sauvetage.

Les tremblements de terre sont fréquents en Turquie, qui repose sur deux failles majeures.

Rapport de samedi en Turquie: 21 morts et plus d’un millier de blessés

Le bilan des morts après un puissant tremblement de terre qui a ébranlé l’est de la Turquie à la veille s’est élevé à 21 personnes, faisant plus de 1 000 blessés, ont annoncé samedi les responsables des urgences.

Les sauveteurs recherchaient encore une trentaine de personnes enterrées sous les décombres de bâtiments tombés dans la province d’Elazig et la ville voisine de Malatya, a déclaré le ministre de la Santé Fahrettin Koca. Le bilan des morts pourrait augmenter, a-t-il averti.

Les équipes d’urgence et les forces de sécurité ont distribué des tentes, des lits et des couvertures tandis que les thermomètres enregistraient des températures négatives pendant la nuit. Des mosquées, des écoles, des centres sportifs et des résidences étudiantes ont été ouverts pour abriter les centaines de personnes qui ont quitté leur domicile après le tremblement de terre en Turquie, a fait savoir l’agence AP.

