signalent un nombre de décès inférieur par jour

Coronavirus Espagne. Le pays européen a déclaré son taux de mortalité le plus bas en près de trois semaines ce samedi, avec 510 décès entre vendredi et samedi. Le nombre de nouvelles infections a légèrement augmenté aujourd’hui avec 4 830 nouveaux cas, contre 4 576 la veille, ont rapporté les autorités. L’Espagne accumule plus de 160 000 personnes infectées et plus de 16 000 décès

Coronavirus Espagne. Le pays européen a fait état de son plus faible nombre de morts par coronavirus en près de trois semaines samedi, avec 510 décès entre vendredi et samedi. Les données sont loin du record national de 950 au 2 avril.

Le nombre de nouvelles infections confirmées a légèrement augmenté samedi avec 4 830 nouveaux cas, contre 4 576 la veille, ont indiqué les autorités.

Au total, l’Espagne accumule 161 852 personnes infectées et 16 353 décès depuis le début de la flambée, ce qui en fait, avec l’Italie, les deux pays européens les plus touchés par la pandémie. Plus de 59 000 Espagnols se sont déjà remis du COVID-19, la maladie causée par le virus.

Une détention d’un mois a contribué à ralentir le taux d’infection de 20% il y a deux semaines à 3% aujourd’hui.

Compte tenu du fort impact économique des mesures qui menacent d’entraîner le pays dans la récession, le gouvernement commencera à assouplir certains contrôles lundi, lorsque les ouvriers d’usine et de la construction pourront reprendre leur travail pour la première fois en 15 jours. Toutes les autres activités, à l’exception de quitter la maison pour acheter de la nourriture et des médicaments, sont toujours interdites.

Les autorités ont installé des barrages routiers pour empêcher les déplacements non autorisés pendant les vacances de Pâques.

L’Espagne a commencé à voir la lumière au bout du tunnel le week-end dernier

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a assuré samedi que son pays, dévasté par la pandémie de coronavirus, avec 11 744 décès et 124 736 infectés, commence à voir le jour au bout du tunnel.

Sánchez a indiqué que si le ralentissement actuel de la flambée se poursuit, l’Espagne est en voie de réduire ses cas de COVID-19, la maladie qui cause le nouveau coronavirus. L’Espagne a enregistré 34 219 personnes récupérées de COVID-19, a précisé l’agence de presse AP.

L’Espagne est au niveau de l’Italie comme l’un des pays avec le plus d’infections à coronavirus, après les États-Unis.

Dans un discours télévisé à la nation, Sánchez a déclaré que l’Espagne était sur le point de réduire la propagation du virus et a imploré les citoyens de faire plus de sacrifices pendant la crise. Il a assuré que l’Espagne aplatissait la courbe du taux d’infection, mais qu’elle devait faire plus pour continuer à progresser.

“Les données prévoient que ces jours-ci, une fois le pic dépassé, nous sommes en mesure de plier la courbe de l’expansion de l’épidémie”, a déclaré Sánchez, cité par l’agence Europapress.

Sánchez a profité du discours pour annoncer qu’il s’entretiendrait avec le Parlement pour prolonger l’état d’urgence de deux semaines supplémentaires afin de lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus. L’Espagne est en quarantaine depuis le 14 mars et l’état d’urgence devrait prendre fin le 12 avril. La prolongation de deux semaines la prolongerait jusqu’au 26 avril pour un total de six semaines sous quarantaine.

