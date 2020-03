signaler au moins 38 disparus

Les autorités ont signalé que 38 personnes étaient toujours portées disparues après le passage de plusieurs tornades mortelles dans le Tennessee. Jusqu’à présent, 25 décès ont été signalés dans l’État. Les tornades ont coupé les lignes électriques et détruit des dizaines de maisons, d’entreprises et d’autres bâtiments.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 38 personnes sont toujours portées disparues dans le comté de Putnam après que plusieurs tornades ont balayé les quartiers du Tennessee tuant 25 personnes, a rapporté ABC News.

Le maire de Cookeville, l’une des villes les plus touchées, a révélé les noms des personnes toujours portées disparues mardi soir.

Les tornades ont commencé tôt mardi à minuit après minuit, rasant Nashville et d’autres villes du Tennessee.

Les tornades ont coupé les lignes électriques et détruit des dizaines de maisons, d’entreprises et d’autres bâtiments. Certaines des victimes dormaient dans leur lit au moment de la catastrophe, ont indiqué les autorités.

“Il a frappé si vite que beaucoup de gens n’ont pas eu le temps de se réfugier”, a déclaré mardi le maire du comté de Putnam, Randy Porter. “Beaucoup de ces personnes dormaient quand c’est arrivé.”

Il y a au moins 38 personnes portées disparues après l’épidémie meurtrière de tornade de mardi qui a laissé certaines communautés dans les décombres. https://t.co/MJwjcHJBHB

– RTV6 Indianapolis (@ rtv6) 4 mars 2020

La gravité de la situation due aux tempêtes et aux tornades, qui à Nashville à elle seule a détruit au moins 40 structures, y compris des maisons et des bâtiments commerciaux, a conduit le gouverneur de l’État, le républicain Bill Lee, à déclarer l’état d’urgence et à ouvrir au moins quatre abris, a indiqué l’agence Efe.

Selon la comptabilité la plus récente de l’Agence de gestion des urgences du Tennessee (TEMA), sur un total de 25 personnes décédées, 16 ont été enregistrées dans le comté de Putnam, à l’est de la capitale, tandis qu’à Wilson ont été signalé 3 décès.

Les autorités du comté de Davidson, où se trouve la capitale de l’État, ont signalé deux décès, tandis que ceux de Benton un décès, dans ce qui est l’une des catastrophes les plus puissantes qui ait eu un impact dans cet État du sud-est du pays. et comparable à il y a exactement un an, il a été enregistré dans l’État voisin de l’Alabama.

Le gouverneur, qui a voyagé et visité plusieurs zones touchées, a déjà contacté la Maison Blanche pour signaler la situation et accélérer l’envoi de l’aide afin de commencer la reconstruction de la zone dévastée.

Le président Donald Trump a annoncé qu’il se rendrait dans cet État pour constater de visu la gravité des dommages causés par ces “tornades dévastatrices”, qui ont commencé à être enregistrées peu après minuit.

#PrayForNashville pic.twitter.com/cja0lMG6VC

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2020

Selon TEMA, plus de 73000 maisons et bâtiments sont à court d’énergie dans les comtés de Davidson, Wilson, Putnam et Jackson à cause des tempêtes et des tornades, qui ont également endommagé les routes, les ponts et les poteaux électriques.

Nashville, le berceau de la musique country, a été l’un des plus touchés et à la lumière du jour, la destruction de bâtiments et de maisons était visible, tandis que des images de médias locaux montrent des débris et des poteaux abattus également dans le centre-ville.