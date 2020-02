Signature d’un accord pour mettre fin à la guerre en Afghanistan

Les États-Unis et les talibans ont signé samedi un accord de paix qui vise à mettre fin à la guerre en Afghanistan. Washington commencera à retirer des milliers de militaires, qui seront ramenés de 13 000 à 8 600 actuellement au cours des quatre à cinq prochains mois. Le retrait total, dans 14 mois, dépendra du respect par les Taliban de certaines conditions antiterroristes.

Les États-Unis et les talibans ont signé samedi un accord de paix qui vise à mettre fin à 18 ans d’effusions de sang en Afghanistan et à permettre aux troupes américaines de rentrer chez elles après la plus longue guerre jamais menée par Washington, a rapporté l’Associated Press.

Washington commencera à retirer des milliers de militaires, qui seront ramenés de 13 000 à 8 600 actuellement au cours des quatre à cinq prochains mois.

Le retrait total, dans 14 mois, dépendra du respect par les Taliban de certaines conditions antiterroristes. Cette conformité sera évaluée par les États-Unis.

Les États-Unis et les talibans, les guérilleros que la superpuissance combat depuis 19 ans, ont signé samedi un accord “pour ramener la paix en Afghanistan” https://t.co/rGpnAtA3sA

– EL PAÍS (@el_pais) 29 février 2020

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré que Washington avait une vision “réaliste” de l’accord de paix, mais “qu’il profite de la meilleure opportunité de paix en une génération”.

S’exprimant après la cérémonie de signature, Pompeo a déclaré que la fureur persistait sur le fait que les attaques du 11 septembre 2001 étaient prévues en Afghanistan sous le régime des talibans.

Il a également déclaré que les États-Unis ne “gaspilleront” pas ce que leurs soldats “ont gagné avec du sang, de la sueur et des larmes”.

Il a ajouté qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sa sécurité si les Taliban ne respectent pas l’accord.

Le président de l’époque, George W. Bush, a ordonné l’invasion de l’Afghanistan, en réponse aux attaques du 11 septembre 2001. Certains des Américains qui étaient là n’étaient même pas nés lorsque les tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées dans un Matin ensoleillé et frais qui a changé notre façon de voir le monde des Américains.

Il n’a fallu que quelques mois pour renverser les talibans et forcer Oussama ben Laden et le dôme d’Al-Qaïda à traverser la frontière avec le Pakistan, mais la guerre a duré des années lorsque les États-Unis ont tenté d’établir un État fonctionnel et stable dans l’un des les pays les moins avancés du monde.

Les talibans se sont regroupés et contrôlent actuellement plus de la moitié du territoire afghan.

Washington a dépensé plus de 750 milliards de dollars et la guerre a fait des dizaines de milliers de morts de tous côtés. Malgré cela, le conflit a souvent été ignoré par les politiciens et le peuple américains.

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a assisté à la cérémonie au Qatar, où les talibans ont un bureau politique, mais ce n’est pas lui qui a signé l’accord. Au lieu de cela, il a été signé par l’envoyé américain pour la paix Zalmay Khalilzad et le chef des talibans Mullah Abdul Ghani Baradar.

Les talibans ont hébergé Ben Laden et son réseau al-Qaïda alors qu’ils conspiraient, puis ont célébré les enlèvements de quatre avions qui se sont écrasés dans le bas de Manhattan, le Pentagone et un champ dans l’ouest de la Pennsylvanie, tuant près de 3000 personnes.

Classé comme: accord de paix des Taliban aux États-Unis