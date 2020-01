Signature électronique de documents avec Docuten sans quitter Dynamics 365 Business Central | Communiqués

Innova et Docuten ont signé un accord pour créer et commercialiser l’application Docuten eSign pour Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cela implique qu’il sera possible de gérer le processus de signature électronique de tous vos documents directement à partir de l’ERP Microsoft.

Innova Advanced Consulting en tant que Microsoft ISV Development Center et fournisseur spécialisé de solutions et services de Microsoft Dynamics, et Docuten en tant que spécialiste de la signature électronique avec des clients du calibre de Desigual, Louis Vuitton, Estrella Galicia ou Cabify, viennent de signer un accord pour créer et commercialiser l’application Docuten eSign pour Microsoft Dynamics 365 Business Central et ses versions précédentes.

L’objectif est de développer Docuten eSign, une nouvelle application pour l’incorporation de la signature numérique de Docuten dans l’environnement Microsoft Dynamics sous le nom de Docuten eSign qui sera bientôt disponible dans Microsoft Appsource avec l’option d’essai gratuit.

Parallèlement, Innova a commencé à distribuer l’outil exclusivement en Espagne et au Portugal, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, au Danemark, aux États-Unis et au Canada via son canal de distribution, composé de l’écosystème Microsoft Partners comprenant Les principaux CSP.

Brais Méndez, PDG de Docuten, souligne la simplification pour les utilisateurs ERP qui implique l’intégration directe de Docuten dans Microsoft Dynamics Business Central. Et Ignacio Sainz de Baranda, PDG d’Innova, considère cet accord comme une excellente occasion d’offrir un système de signature électronique avancé à son canal de distribution et de le mettre ainsi à la disposition de tous les clients Microsoft Dynamics Business Central dans le monde entier.

Signature électronique de Docuten

Docuten vous permet de signer des documents avec une signature électronique qualifiée et une signature électronique avancée qui, selon le règlement européen (Nº910 / 2014) de signature électronique, sont des signatures sûres et légalement valides.

Connecteur Innova + APP pour Dynamics 365 BC

Microsoft Dynamics 365 Business Central est l’ERP Microsoft qui rassemble toute la puissance de Dynamics NAV (Navision) dans le cloud, intégré à Office 365 et Power Platform. Avec l’APP connectée d’Innova pour D365BC, il sera possible d’effectuer toute la gestion du processus de signature électronique de tous les documents de l’entreprise directement à partir de l’ERP.

Innova Advanced Consulting

Innova Advanced Consulting est un fournisseur spécialisé dans les services Microsoft Dynamics vers le canal partenaire de Microsoft, à travers un catalogue complet de services et de solutions qui tournent autour de Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 for Finance and Operations et Power Platform. La trajectoire d’Innova a commencé en 2003 et est aujourd’hui l’un des 9 CENTRES DE DÉVELOPPEMENT ISRO MICROSOFT que Microsoft possède, le seul en Espagne et l’un des cinq en dehors des États-Unis.

Document

Docuten, une plate-forme détenue par Enxendra Technologies, est un garant européen de la signature numérique, de la facture électronique et des collections, dont l’objectif principal est l’automatisation de l’ensemble du cycle des documents commerciaux. Il opère en blockchain permettant de contrôler l’existence de documents et de factures, ainsi que de suivre leur cycle de vie. La trajectoire de Docuten a commencé en 2009 et possède actuellement trois bureaux à La Corogne, Madrid et Londres, avec un large portefeuille de clients, y compris des sociétés cotées sur IBEX35, MAB et Mercado Continuo.

