S’il est si semblable au SRAS qu’il a disparu sans vaccin, pourquoi COVID-19 est-il hors de contrôle?

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) était le premier épidémie Mondial du 21e siècle: a commencé en novembre 2002 et un an plus tard, presque plus personne ne parlait d’elle. Il avait été contrôlé en huit mois, dans les 26 pays qu’il est venu affecter après son émergence en La Chine, et après avoir causé 8 000 infections et 800 décès. Beaucoup ont eu l’impression que le Le SRAS avait tout simplement disparu. Et maintenant, avant le pandémie COVID-19Ils se demandent si la même chose ne pourrait pas arriver.

Non seulement les gens en dehors de la médecine le font: également reconnu des épidémiologistes comme John Ioannidis, qui a critiqué le “contre-mesures draconiennes qui ont été adoptées dans de nombreux endroits “parce qu’elles sont jugées excessives “Si la pandémie se dissipe.”

D’autres épidémiologistes sont venus réfuter le scientifique controversé de l’Université de Stanford qui a parlé “Fiasco” du nouveau coronavirus. Marc Lipsitch, chercheur de Harvard, a souligné: “Une pandémie comme celle-ci ne se dissipe pas par lui-mêmecomme Ioannidis a suggéré était possible. “Et il a rappelé que le SRAS “a été contraint de par des mesures intenses de santé publique dans de nombreux endroits. “

Donc, avec une bonne partie du monde distanciation sociale ou mise en quarantainePourquoi n’en est-il pas de même avec COVID-19?

“La transmission était essentiellement de personnes très malades“A rappelé l’expert, en premier. Et le Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui a provoqué une flambée à plus petite échelle mais avec un taux de mortalité extrêmement élevé (35%), était “une infection non transmissible”, qui avait sa plus forte incidence “dans les hôpitaux, mais était moins contagieux que COVID-19“

Médecins du Royaume-Uni et Singapour qui a signé une chronique conjointe dans The Lancet: “Pouvons-nous contenir l’épidémie de COVID-19 avec les mêmes mesures que le SRAS?” Ils en doutent, ils ont écrit: “Le COVID-19 diffère du SRAS en termes de période d’infection, de capacité de transmission, de gravité clinique et d’étendue de la propagation dans la communauté.” Cependant, il n’y a pas de plan B: «Même si les mesures de santé publique traditionnelles ne sont pas en mesure de contenir complètement l’épidémie de COVID-19, continuera d’être efficace pour réduire l’incidence maximale et les décès dans le monde », ont-ils souligné.

L’article de Annelies Wilder-Smith, Calvin J Chiew et Vernon J Lee souligné là “Similitudes remarquables” entre les coronavirus SRAS et COVID-19, à commencer par une identité de 86% dans leur génomes, mais finalement “ce seront les différences” qui détermineront le cours des événements.

Premièrement, “le la trajectoire de l’épidémie est visiblement différente“Ils ont écrit. Le SRAS était sous contrôle en juillet 2003, en Huit moisBien qu’il y ait eu des cas dans d’autres parties du monde, ils étaient concentrés dans cinq: Chine, Taïwan, Hong Kong, Singapour et Canada. Au lieu de cela, en seulement deux mois, les cas de COVID-19 avaient multiplié par 10 le total de ceux du SRASet a continué d’augmenter. La pandémie, également originaire de Chine, a alors franchi 46 frontières et se poursuit jusqu’à près de 130 aujourd’hui.

Que malgré la séquence et la diagnostic Le nouveau coronavirus pourrait être fabriqué beaucoup plus rapidement, en seulement deux semaines. Et même s’ils se sont installés restrictions voyager, alors que par le SRAS il n’y avait que recommandations.

Le Pic de charge virale du SRAS, ce qui a permis contagion, est survenue entre les jours 6 et 11 de l’infection, lorsque il y avait déjà des symptômes évident: c’est, selon eux, une différence essentielle. Tu pourrais identifier les transporteurs du SRAS-CoV et passez à mise en quarantaine, suivi de votre les contacts, contrôler votre maison prévenir la propagation. Je vais hospitalisé dans des établissements séparés (certains construits ad hoc) des autres patients. Il y avait cinq super-émetteurs, mais trois d’entre eux ne présentaient pas les manifestations typiques. La Chine est venue isoler Pékin et fermer 3 500 lieux de rencontre publics, en plus des écoles et des universités. Singapour a imposé des mesures de température obligatoires et le Canada a émis des ordonnances de quarantaine pour les personnes qui avaient accompagné une personne atteinte du SRAS, entre autres mesures.

En d’autres termes, en l’absence de vaccins et de traitements, le protocole habituel a fonctionné pour prévenir la transmission des maladies infectieuses: “Surveillance des syndromes, isolement rapide des patients, mise en quarantaine stricte de tous les contacts et, dans certaines régions, de l’ensemble de la communautéWilder-Smith et ses collègues ont écrit. “En interrompant toute transmission interhumaine, le SRAS a été efficacement éradiqué.”

Mais tout cela était possible parce que le virus ne se propageait que par quelqu’un qui avait développé le syndrome respiratoire. Pas depuis porteurs sans symptômes. Quelque chose qui semble être le défi principal dans le cas de l’agent causal de COVID-19, SARS-CoV-2.

“Une explication pourrait être que le la période infectieuse est différente“Le Lancet détaillé. “L’isolement a été efficace pour le SRAS parce que le pic d’épanchement viral s’est produit après que les patients étaient déjà assez malades avec des symptômes respiratoires et pouvaient être facilement identifiés.” Il n’y a pas d’infection connue de patients atteints du SRAS asymptomatique. Au lieu de cela, la preuve préliminaire des cas de COVID-19 exportés suggèrent que le transmission pendant la phase initiale de la maladie cela semble également contribuer à la transmission générale. »

Lorsqu’un patient s’identifie parce qu’il arrive à l’hôpital avec symptômes, il est «trop tard» pour éviter la propagation. Mais pour l’instant, aucun pays n’a suffisamment de kits pour les tests de routine, et les tests ne sont effectués que pour les personnes souffrant de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires.

Les scientifiques ont également estimé que “la La capacité de transmission du COVID-19 pourrait être plus élevée que le SRAS. ” Ils n’ont pas seulement pris en compte la vitesse de propagation du virus en général dans le monde: ils ont également mesuré “Taux d’attaque élevés” sur le navire de croisière Diamonde Princess: sur 3 700 passagers et membres d’équipage, le SARS-CoV-2 en a infecté plus de 700. “Cela suggère une transmissibilité très élevée.”

Aussi «le le spectre clinique est différent»: Selon un rapport officiel chinois du 18 février, jusqu’au 81% des patients présentaient des symptômes légers ou intermédiaires, au lieu de la pneumonie. Cela ne signifie pas seulement que le taux de mortalité est probablement inférieur à 10% du SRAS (actuellement estimé entre 1% et 2%): cela signifie également que «en tant que maladie hautement transmissibleMême avec un taux de mortalité plus faible, vous pouvez causer beaucoup plus de cas, et donc finalement plus de décès que le SRAS. “

Enfin, ils ont souligné que «la la sensibilisation dans la communauté est plus importante” Comme les porteurs asymptomatiques ou présymptomatiques n’étaient pas contagieux, le premier endroit où le SRAS a commencé à se propager a été les hôpitaux atteint par les personnes ayant des difficultés respiratoires. Au contraire, “La transmission généralisée dans la communauté est déjà évidente pour COVID-19.” La conséquence: “Il y aura plus de contacts inconnus que de contacts connus dans la communauté, ce qui signifie que de nombreux contacts qui développeront plus tard une infection ne sont pas mis en quarantaine et soumis à une surveillance médicale appropriée. »

Par conséquent, lors de l’analyse de modèles indiquant qu’elle pouvait Des centaines de milliers de personnes infectées qui ne savaient pas encore qu’elles étaient, ou ne le sauraient jamais, mais infecteraient encoreLa Chine a décidé d’imposer “la plus drastique de toutes les mesures de santé publique classiques: Internement communautaire, distanciation sociale, port de masques faciaux et fermeture des transports publics à Wuhan», Quelque chose qui s’est ensuite propagé à plus de 60 millions de personnes dans plus de 20 villes. “Cette approche est un effort gigantesque et sans précédent qui dépasse tous les efforts déployés pendant le SRAS.”

Dans le New England Journal of Medicine (NEJM), d’autres experts des universités de Californie à Los Angeles y Princetonet l’Institut national de la santé (NIH) et le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, a ajouté un facteur supplémentaire à l’augmentation de la puissance de feu du SARS-CoV-2 par rapport à son prédécesseur: Ce coronavirus peut être conservé jusqu’à trois heures dans l’air, quatre en cuivre, 24 en carton et deux à trois jours en plastique et en acier., ce qui facilite l’arrivée d’un nouvel invité: “Les gens peuvent l’acquérir par l’air et après avoir touché des objets contaminés.”

Au lieu de cela, le Le virus du SRAS “n’avait pas la capacité de persister parmi la population humaine”a rappelé Mark Schleiss, un spécialiste des maladies infectieuses de l’enfance à l’Université du Minnesota, sur la ligne de santé. Cela signifiait qu’avec des mesures de santé publique, il pouvait être confiné puis éteint. “Cela ne semble pas être le cas avec le virus COVID-19, qui apparaît pouvoir se propager et se développer dans le corps humain“

“Nous avons vraiment besoin d’un coup de feu“Il a ajouté. “Réellement”. D’ici là, la distanciation sociale et la quarantaine sont les mesures qui permettront de réduire le nombre de cas et de permettre aux systèmes de santé de ne pas s’effondrer et de maintenir la capacité de traiter les patients, a-t-il conclu.

Infographie: Marcelo Regalado