Les autorités de Singapour ont confirmé vendredi deux nouveaux cas de coronavirus en provenance de Chine, soit trois patients atteints de cette épidémie de pneumonie dans la cité-état, ont rapporté des sources officielles.

Les personnes concernées sont une femme de 53 ans et un homme de 37 ans arrivés à Singapour mardi dernier de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie de ce nouveau type de coronavirus (2019-nCov) qui a déjà fait 25 morts et plus. de 800 infections en Chine.