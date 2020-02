Sinn Fein remporte les élections en Irlande

DUBLIN (AP) – Les partis politiques irlandais ont fait face à une nouvelle réalité lundi, après des élections historiques dans lesquelles le parti nationaliste de gauche Sinn Fein était le groupe le plus voté.

Le Sinn Fein, le parti historiquement lié à l’Armée républicaine d’Irlande (IRA) et à sa lutte armée pour une Irlande unie, a remporté 24,5% des suffrages comme première préférence lors des élections de samedi. Cela a dépassé Fianna Fail et Fine Gael, les deux partis du centre qui ont dirigé l’Irlande depuis son indépendance de la Grande-Bretagne il y a un siècle.

Fianna Fail a obtenu 22,2% des voix, tandis que Fine Gael, le parti de l’actuel Premier ministre, Leo Varadkar, a obtenu 20,9%.

Les propositions de gauche du Sinn Fein pour faire face à la crise du logement et au système de santé en difficulté dans le pays se sont révélées très attrayantes pour les jeunes, dans un pays qui essaie toujours de surmonter les effets de la crise financière mondiale de 2008 sur l’économie du “Tigre” Celtic », très dépendant de la dette.

Le décompte des voix a repris lundi pour terminer tous les sièges du Dail de 160 sièges, la chambre basse du parlement irlandais. L’Irlande utilise un système de représentation proportionnelle, dans lequel les électeurs classent les candidats par ordre de préférence.

Il était très peu probable qu’un parti obtienne les 80 postes nécessaires pour obtenir la majorité parlementaire. Cela rendait inévitable une forme de coalition, même s’il semblait difficile de former une alliance stable.

Fianna Fail et Fine Gael ont déclaré avant les élections qu’ils ne formeraient pas de coalition avec le Sinn Fein en raison de leurs liens avec la violence du passé.

Varadkar a déclaré que la position de Fine Gael restait ferme.

Mais quand il est devenu clair l’étendue de la victoire du Sinn Fein, le chef du Fianna Fail, Micheal Martin, a déclaré: “Je suis un démocrate”.

«J’écoute les gens. Je respecte la décision du peuple », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision irlandaise RTE.

L’IRA a été responsable de meurtres, d’attentats à la bombe et d’autres actes de violence pendant des décennies de conflit dans la région britannique d’Irlande du Nord. Plus de 3 500 personnes sont mortes au cours de décennies de conflit entre les forces qui ont cherché à réunifier l’Irlande du Nord avec la République d’Irlande et celles qui voulaient que l’Irlande du Nord continue de faire partie du Royaume-Uni.

Les partisans du Sinn Fein ont souligné que plus de 20 ans se sont écoulés depuis l’accord de paix de 1998 et 15 ans depuis que l’IRA a annoncé la fin de sa violente campagne. Le parti fait déjà partie du gouvernement d’Irlande du Nord dans un accord pour partager le pouvoir conçu pendant le processus de paix.

“Ce vote pour Sinn Fein est pour Sinn Fein d’être au gouvernement, pour Sinn Fein pour faire une différence, pour Sinn Fein pour être testé, pour Sinn Fein pour se conformer”, a déclaré le chef de la formation, Mary Lou McDonald.

«Nous voulons parler à quiconque souhaite présenter un programme gouvernemental. Il s’agit de s’attaquer à la crise du logement et de la résoudre, de faire face à la crise sanitaire et de soutenir les familles et les travailleurs et de relancer le gouvernement. »