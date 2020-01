Six ans d’une relation discrète pour partager des tournées: l’histoire d’amour d’Abel Pintos et de Mora Calabrese

Abel Pintos voyage à Resistencia, Chaco, pour offrir un spectacle. Là, il a rencontré Mora Calabrese, une femme d’affaires qui avait 25 ans à l’époque, avec qui elle a commencé une histoire d’amour. Propriétaire de profil bas, le chanteur n’a jamais voulu parler publiquement de sa vie sentimentale, il s’est même montré désintéressé par les différentes versions qui ont émergé tout au long de sa carrière.

Toujours pour prendre soin de leurs liens, la bahiense (née en mai 1984 à Bahía Blanca) a eu des allées et venues avec la chaqueña qui a actuellement 31 ans et une fille. La distance, leurs œuvres respectives et les agendas qui ne correspondaient pas, ont parfois tronqué leur relation. Jusqu’à ce que l’amour soit plus fort et consolide leur romance.

Puis, petit à petit, l’artiste lauréat de plusieurs prix a commencé à s’ouvrir et à donner quelques indices publics, mais sans entrer dans les détails lors des interviews.

Le chanteur a remporté son troisième Golden Gardel -Je récompense qu’il avait obtenu en 2013 et 2014- et dans son discours il a surpris en dédiant la statuette à sa “lionne”. Cependant, jusqu’à ce moment, le nom de Mora Calabrese n’avait pas encore transcendé. Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, l’interprète de “Cent ans” et “La clé” Il a célébré ses 22 ans de carrière avec un spectacle impressionnant au River Stadium.

«Il est difficile de parler parce que l’émotion est si grande. C’est un merveilleux cadeau de la vie d’être en ce moment, de vous voir tous ici, voir résumé 22 ans en une seconde», Étaient les premiers mots que le chanteur a dit à ses fans.

Bien qu’il soutienne qu’il n’est pas “inquiet” de savoir comment le matériel a été rendu public, la première photo intime du couple est apparue. Motivé par la couverture du magazine Pronto, Abel a décidé de blanchir sa relation via son compte Instagram, un réseau social dans lequel il compte plus d’un million de followers. «Jouons un moment avec ça ou quoi? Venez ces questions ”Il a été encouragé à accepter les préoccupations de ses fans.

“Est-il vrai que tu as une petite amie?”, un utilisateur voulait savoir. Sans encouragement à laisser passer cette question ou à répondre en laissant plus de doutes, il a affirmé: «Oui», à côté de l’émoticône d’un cœur.

Sa confirmation n’a pas changé la relation, car il ne s’est pas montré publiquement avec elle. Et il ne s’en est pas exprimé. Jusqu’à ce qu’elle commence à l’accompagner lors de ses tournées, et ils ont cessé de se cacher.

Le chanteur a commencé sa tournée d’été par un spectacle au Convention Center de Maldonado, et lorsqu’il est arrivé à l’hôtel où il résidait, il était accompagné de Mora Calabrese. Ils ont évité de marcher ensemble, il a souri pour les caméras et a également accepté de prendre des photos avec ses fans, alors qu’elle tentait de passer inaperçue parmi l’équipe qui accompagne le musicien.

La tournée d’Abel se poursuivra dans la ville uruguayenne Andresito, dans le département de Flores, et on ne sait pas si Mora l’accompagnera à tous les concerts ou s’il ne le fera qu’à certaines dates précises.