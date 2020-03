Six tués par des avalanches dans les Alpes

Avalanche dans les Alpes: six personnes sont mortes de deux avalanches dans les Alpes autrichiennes ce dimanche Au cours des jours précédents, beaucoup de neige était tombée sous des vents violents Le mois dernier une avalanche en Turquie a fait une trentaine de morts

Avalanche dans les Alpes. Dimanche, six personnes sont mortes de deux avalanches dans les Alpes autrichiennes, ont annoncé les autorités.

Cinq grimpeurs du centre de l’Autriche ont été balayés par une avalanche vers 9 h 30, a rapporté l’agence de presse autrichienne APA. Plusieurs personnes ont vu ce qui s’était passé et ont appelé les services d’urgence, mais les grimpeurs, apparemment originaires de la République tchèque, étaient morts à l’arrivée des sauveteurs.

Les jours précédents, beaucoup de neige était tombée sous des vents violents, ce qui a provoqué le glissement de terrain.

Dans le sud-ouest de l’Autriche, un policier en formation d’alpiniste est décédé après avoir été touché par une autre avalanche. Il a été touché par un énorme rocher de neige gelée et est mort sur le coup, ont indiqué les autorités à l’APA.

Avalanche en Turquie le mois dernier

Nouvelle tragédie en Turquie. Une avalanche sur une montagne enneigée de l’est de la Turquie a balayé mercredi une équipe de sauveteurs envoyée pour retrouver deux personnes disparues lors d’une précédente avalanche, faisant jusqu’à présent un total de 31 morts.

Les autorités ont déclaré que 26 sauveteurs avaient été tués, 53 blessés et qu’il y avait encore des personnes enterrées sous la neige.

Dans un premier temps, il a été question de 8 sauveteurs morts et 20 disparus dans la neige après qu’une deuxième avalanche sur une route de montagne s’est effondrée sur le groupe lorsqu’ils ont recherché deux autres personnes disparues après une précédente avalanche, selon un maire local .

🔴 Une avalanche de neige a enterré une cinquantaine de secouristes à Van, en Turquie.

Il y a 8 morts et une vingtaine disparus.

Ils cherchaient 2 disparus lors d’une précédente avalanche qui avait enterré un bus et avait fait 5 morts.

Images via @eha_news pic.twitter.com/skugSI1bCT

– Terra Gea News (@TerraGeaNews) 5 février 2020

Quelque 300 sauveteurs se sont rendus sur une autoroute près de la ville de Bahcesaray après une avalanche mardi soir qui a tué cinq personnes. La ville est entourée de montagnes dans la province de Van, qui borde l’Iran. Le maire de Bahcesaray, Meki Arvas, a donné la figure des sauveteurs décédés.

Selon le gouverneur local Mehmet Emin Bilmez, 30 autres membres des services d’urgence ont été sauvés de la neige et hospitalisés. Il n’y avait plus d’informations sur son statut.

Tragédie en Turquie: ils sont allés secourir les disparus par une avalanche, ont enterré une autre avalanche et il y a 31 morts https://t.co/zMcX16Ch1J

– LAVOZcomar (@LAVOZcomar) 5 février 2020

La première avalanche a enterré un bulldozer et un minibus mardi soir, tuant cinq personnes et faisant deux disparus. Le conducteur du bulldozer et sept passagers de minibus se sont enfuis vivants.