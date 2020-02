Slim souligne l’amélioration du pouvoir d’achat et une inflation modérée au Mexique | Entreprises mexicaines

L’homme d’affaires Carlos Slim, considéré comme le plus riche du Mexique, a souligné mardi les résultats économiques du gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador comme l’amélioration du pouvoir d’achat et une inflation modérée, bien qu’il ait demandé d’accélérer les investissements dans les infrastructures au Mexique.

“Je pense qu’il y a eu des résultats économiques très importants, le pouvoir d’achat de la population s’est amélioré, le salaire minimum a été substantiellement augmenté, il a connu une augmentation substantielle, mais la bonne chose est qu’il s’est accompagné d’une inflation modérée”, dit le magnat.

Les déclarations de Slim se produisent malgré la baisse estimée de 0,1% en 2019 au Mexique, selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Alors que les prix à la consommation ont clôturé 2019 avec une hausse de 2,83%, le deuxième taux le plus bas depuis 2015.

En fait, López Obrador a défendu mardi, lors de sa conférence du matin, que le Mexique a une “économie forte” car il y a une meilleure répartition des revenus “car elle atteint ceux en dessous, qui n’ont rien obtenu parce que tout est resté “

Sur une question expresse, Slim a rejeté le fait que le président tente de détourner la population des problèmes structurels du pays avec des questions telles que la tombola de l’avion présidentiel.

“Ce qui est nécessaire, du point de vue économique, c’est l’investissement. Il y a déjà des projets d’infrastructure, il y a des ressources d’infrastructure. Eh bien (nous devons) accélérer et rationaliser ces projets d’investissement, ils commencent déjà à se déplacer plusieurs eux “, at-il soutenu.

L’homme d’affaires a assisté à la présentation du Décalogue des engagements “Dimension sociale des entreprises” présenté par le Business Coordinating Council (CCE) mardi dans la capitale mexicaine, avec 12 groupes signataires représentant 1 million d’entreprises.

Avec ce document, le secteur privé a promis d’atteindre un nouveau salaire minimum social et de réformer le système de retraite privé, a déclaré Carlos Salazar, nouvellement réélu président de la CCE et élu membre du nouveau conseil d’administration de la banque BBVA en Espagne.

“Avec l’État, nous garantissons que chacun peut accéder à la santé, à l’éducation, à Internet, aux banques et aux produits essentiels. C’est un temps de responsabilité”, a-t-il déclaré lors d’un discours au musée Kaluz du centre historique de Mexico.

Dans une conférence de presse ultérieure, Salazar a précisé que le décalogue est une initiative privée en dehors du code d’éthique que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a demandé à la classe des affaires mexicaines.

Concernant le salaire social, que le CCE a calculé à 6 500 pesos par mois (348 $), et la réforme des retraites du secteur privé, les employeurs ont expliqué qu’ils préparaient une proposition qu’ils avaient préparée avec leurs travailleurs à présenter au ministère mexicain des Finances et crédit public (SCHP).

“Nous pensons que nous devons aller au-delà du système Afores actuel (administrateurs de fonds de retraite). Nous avons une initiative, nous avons discuté avec le secteur du travail. Le secteur du travail a également été impliqué dans cette initiative”, a-t-il déclaré.

Le chef d’entreprise a indiqué que ses impôts et contributions, ainsi que le financement de l’État, ont atteint 5,6 milliards de pesos (299 913 millions de dollars) cette année.

Au sein du Décalogue, le secteur privé promet également de bâtir une relation de crédibilité avec la société, de garantir plus d’opportunités, de respecter ses obligations fiscales, de moderniser la culture d’entreprise et de soutenir les petites et moyennes entreprises.

Il propose également de contribuer au développement des communautés, de promouvoir l’inclusion et la diversité dans leurs entreprises, de privilégier la durabilité, de développer l’industrie 4.0 et d’être proactif auprès des autorités.

Les entrepreneurs, comme Carlos Slim, ont convenu que l’un des plus grands défis est le manque de règles claires.

“Nous devons faire des efforts. Parfois, nous luttons contre les différents obstacles actuels et je pense que, comme dans d’autres activités et professions, nous rencontrons souvent divers obstacles, réglementations, bureaucraties qui n’autorisent ni ne prennent du temps”, a expliqué Slim.