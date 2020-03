Soda Stereo maintient la mémoire de Cerati vivante et revient forte à Bogotá | Culture et divertissement

“Lumière, caméra et action”. Zeta Bosio et Charly Alberti ont emmené Soda Stereo à Bogotá samedi sur scène après plus de 12 ans du dernier concert du groupe et le protagoniste était l’absent Gustavo Cerati, dont la mémoire était vivante toute la nuit avec deux hommages et un spectacle émotionnel .

Le stade El Campín était la scène choisie par le bassiste Bosio et le batteur Alberti, qui a mis en avant le leader du groupe, décédé le 4 septembre 2014, qui est apparu dans une douzaine de vidéos des 30 dernières années projetées sur les écrans et même des larmes aux participants.