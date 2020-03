Soistoimême; Tout le monde est pris

Une de mes études préférées sur le sens de la vie a demandé aux élèves d’écrire sur leur «vrai moi», sur «qui vous croyez vraiment». Un autre groupe d’étudiants a été invité à écrire sur leur «soi quotidien» tel que défini par la façon dont ils se comportent réellement dans leur vie quotidienne, et un troisième groupe d’étudiants a été invité à écrire sur la librairie du campus. Après la tâche d’écriture, les élèves ont ensuite été invités à évaluer leur signification dans la vie.

Les chercheurs, dirigés par Rebecca Schlegel de Texas A&M, étaient intéressés par la quantité de détails que les participants ont fournis dans leurs divers essais, leur hypothèse étant que la description plus détaillée que l’on donne de son vrai soi, plus il est probable que l’on est authentiquement en contact avec cela sentiment d’identité. Sans surprise, pour ces personnes écrivant sur leur vie quotidienne ou sur la librairie du campus, la quantité de détails n’avait aucun lien avec leur sens du sens de la vie. Cependant, lorsque les gens ont écrit sur leur vrai moi, plus l’essai était détaillé, plus la personne en moyenne avait un sens à la vie.

Ici, la recherche empirique de Schlegel confirme ce que des philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre et de grands psychologues humanistes comme Carl Rogers et Abraham Maslow ont proposé il y a des décennies: Il est inhérent de pouvoir vivre authentiquement et de s’exprimer, et une telle auto-actualisation peut faire nos vies valent vraiment la peine d’être vécues. Comme l’a déclaré le regretté philosophe Lawrence Becker, «les vies humaines autonomes ont une dignité qui est incommensurable, incommensurable, infinie, au-delà du prix».

Cette perspicacité théorique est étayée par de récentes recherches empiriques au sein de la théorie de l’autodétermination, qui ont soutenu avec force que l’autonomie est un besoin humain fondamental dont la satisfaction est importante pour notre croissance psychologique, notre intégrité et notre bien-être. Tout comme notre corps a besoin de nourriture et d’eau pour son bien-être et sa santé, notre esprit a besoin de quelques expériences psychosociales de base pour son bien-être et sa santé – et parmi ces besoins, l’autonomie est grande. Étant donné que la théorie de l’autodétermination est actuellement la théorie de la motivation la plus étudiée en psychologie, il existe littéralement des centaines d’études démontrant l’importance de l’autonomie pour le bien-être humain dans divers domaines de la vie, allant des résultats scolaires et de l’engagement au travail à la performance sportive et à l’hygiène dentaire.

Étant donné que le besoin d’autonomie fait partie intégrante du système de motivation humaine, il n’est pas étonnant que nous trouvions quelque chose de intrinsèquement digne et satisfaisant de pouvoir vivre de manière authentique. Les besoins psychologiques de base fournissent une base solide pour trouver un sens à la vie, comme je le dis dans mon nouveau livre Une vie merveilleuse: un aperçu sur la recherche d’une existence significative. Et ce qui s’applique à toute la vie est également valable pour les tâches individuelles. Hong Zhang de l’Université de Nanjing a démontré que l’autonomie que les gens perçoivent dans la poursuite des objectifs est liée à la signification qu’ils ont ressentie de l’engagement envers les objectifs. Dans mes propres études, j’ai montré à quel point l’autonomie au travail est l’une des principales qualités qui rendent le travail significatif.

Afin de vivre une vie significative, alors, assurez-vous que vous êtes en contact avec vous-même – que vous vivez une vie endossée par vous-même, pas une vie visant à plaire aux autres. Si vous ne suivez pas vos propres valeurs et rêves, vous suivez très probablement des valeurs fixées par d’autres – dans le pire des cas, les valeurs superficielles et matérialistes promues par la culture de masse et les publicités. Et il n’y a rien de plus décevant dans la vie que de vivre le rêve de quelqu’un d’autre. Comme l’a dit un sage, il vaut mieux être soi-même, car tout le monde est déjà pris.

La signification concerne la connexion. Bien que cela signifie qu’une grande partie du sens de nos vies vient de la connexion avec les autres par le biais de relations intimes et bienveillantes et en étant en mesure de contribuer à la société et à ceux dont on se soucie, vous ne pouvez pas vous connecter avec les autres à moins que vous ne soyez d’abord en contact avec vous-même . Sinon ce n’est pas vous qui vous connectez aux autres mais juste une coquille vide. Ce n’est qu’en sachant qui vous êtes et d’où vous venez que vous pouvez commencer à vous connecter authentiquement avec les autres.

L’autonomie, c’est être l’auteur de sa propre vie: faire des choix volontaires pour vivre selon ses propres préférences, s’engager dans des activités que vous trouvez personnellement intéressantes et qui expriment qui vous êtes, et poursuivre des objectifs que vous trouvez dignes. Et c’est là que réside la recette d’une vie plus significative.

Alors, prenez un moment aujourd’hui pour écrire sur votre vrai moi et qui vous croyez vraiment en tant que personne, quelles sont vos valeurs les plus importantes et ce que vous aimeriez poursuivre et avoir dans la vie. Ensuite, commencez à comprendre comment pourriez-vous faire de ce vrai soi plus le soi qui se réalise dans votre vie quotidienne et votre travail.