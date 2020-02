Soldat: “Nous n’avons pas été autorisés à concourir comme l’Atlético” | Sports

L’attaquant de Grenade Roberto Soldado a reconnu qu’une erreur leur avait coûté la victoire dans la Wanda Metropolitano mais a déploré l’arbitrage qui “n’a pas permis à Grenade de rivaliser comme son rival”.

“Le peu de temps supplémentaire a été une chose de plus. Il n’y a aucune excuse car ils nous ont marqués dans une erreur et ils se sont bien défendus. Mais nous ne sommes pas une équipe agressive et nous ne nous sommes pas permis de concourir comme l’Atlético Madrid. Ma carte a fait rire “, a déclaré le joueur de l’équipe andalouse à Movistar LaLiga.