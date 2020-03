SOMMAIRE-Trump suspend ses voyages en provenance d’Europe, la Chine affirme que le coronavirus pourrait se terminer d’ici juin

Par Liangping Gao et Andrea Shalal

BEIJING / WASHINGTON, 12 mars (.) – Des milliers de voyageurs tentaient de reprogrammer leurs vols et les marchés ont plongé jeudi après que le président américain Donald Trump a imposé des restrictions sévères sur les voyages en provenance d’Europe, frappant les compagnies aériennes punies et une alarme mondiale sur le coronavirus COVID-19.

Cependant, la Chine, où la maladie est originaire, a déclaré que son épidémie avait culminé et que la propagation mondiale pourrait être terminée d’ici juin si d’autres pays appliquaient les mêmes mesures de confinement agressives que le gouvernement communiste.

Trump avait minimisé les risques pour les États-Unis pendant la crise, mais avec l’épidémie augmentant d’Iran vers l’Italie et l’Espagne, il a limité les voyages depuis l’Europe continentale pendant 30 jours.

“Il s’agit de l’effort le plus agressif et le plus complet de lutte contre un virus bizarre de l’histoire moderne”, a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée aux heures de grande écoute depuis la dépêche de mercredi.

L’annonce a provoqué l’effondrement des marchés, mettant en évidence la plus forte baisse des stocks européens en près de quatre ans et une baisse de 7% des prix du pétrole.

De même, les passagers en détresse ont afflué vers les aéroports pour embarquer sur les derniers vols à destination des États-Unis.

“Cela a provoqué une panique généralisée”, a déclaré Anna Grace, 20 ans, une étudiante américaine de l’Université du Suffolk qui effectuait son premier voyage en Europe et s’est rapidement rendue à l’aéroport Barajas de Madrid à 5 heures du matin pour essayer de prendre un vol de retour.

L’épidémie a provoqué des perturbations dans l’industrie, les voyages, les sports et le divertissement dans le monde entier. Mais ses progrès dans l’épicentre de la ville chinoise de Hubei se sont considérablement ralentis grâce à de strictes restrictions de circulation, notamment la fermeture de sa capitale Wuhan.

Le Hubei n’a enregistré que huit nouvelles infections mercredi, la première fois dans l’épidémie qu’il avait un nombre quotidien de moins de 10. Au-delà du Hubei, la Chine continentale n’a enregistré que sept nouveaux cas, dont six importés de l’étranger.

“Le pic de l’épidémie est passé pour la Chine”, a déclaré Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé.

Le conseiller médical en chef du gouvernement chinois Zhong Nanshan, un épidémiologiste de 83 ans reconnu pour son aide dans la lutte contre l’épidémie de SRAS de 2003, a déclaré que la crise pourrait être terminée d’ici le milieu de l’année.

“Si tous les pays pouvaient se mobiliser, cela pourrait être terminé d’ici juin”, a-t-il déclaré. “Mais si certains pays ne traitent pas sérieusement les infections et les dangers et n’interviennent pas avec force, cela durera plus longtemps.”

Le coronavirus a infecté plus de 126 000 personnes dans le monde, la grande majorité en Chine, et a tué 4 624 personnes, selon un décompte de ..

Agacé même par les restrictions de voyage imposées par Washington au début de la crise, jugées draconiennes par la Chine, Pékin a réagi avec colère aux dernières critiques américaines sur sa gestion de la situation.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit maintenant officiellement la crise comme une pandémie, ce qui signifie qu’elle se propage rapidement à travers le monde.

Les 27 nations qui composent l’Union européenne ont critiqué l’interdiction annoncée par Trump.

“L’Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d’introduire une interdiction de voyager a été prise unilatéralement et sans consultation préalable”, ont déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président de la Commission européenne, dans un communiqué. Conseil européen, Charles Michel.

L’effondrement des marchés a particulièrement affecté les actions des compagnies aériennes et des entreprises de loisirs.

Aux États-Unis, les cours ont été suspendus pendant deux semaines dans la grande région de Seattle, où se concentrent la plupart des 38 décès au moins dus à la maladie dans le pays.

L’acteur américain Tom Hanks a annoncé sur Twitter qu’il avait été testé positif avec sa femme en Australie, où il participait à un tournage.

(Reportages supplémentaires de Ryan Woo, Stella Qui, Kevin Yao et Gabriel Crossley à Pékin; Alexandra Alper, Steve Holland, Susan Heavey, David Lawder et Richard Cowan à Washington, Marine Strauus à Bruxelles, William Schomberg à Londres et Stephanie Nebehay à Genève; écrit par Nick Macfie; édité en espagnol par Carlos Serrano)