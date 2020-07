Sommet Ib. – L’Andorre propose de reporter le Sommet ibéro-américain au premier semestre 2021

Annonces :

MADRID, 6 juil. (EUROPA PRESS) –

L’Andorre, chargée d’accueillir le XXVIIe Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement, a proposé que ce forum, initialement prévu pour novembre 2020, se tienne au premier semestre 2021, dans le but de garantir la participation des dirigeants politiques à la principauté et éviter la convocation télématique.

Le Secrétariat général ibéro-américain a informé dans un communiqué que le gouvernement andorran proposera officiellement le report ce lundi lors de la III réunion des coordinateurs nationaux et des responsables de la coopération de la Conférence ibéro-américaine, où le calendrier avant le sommet sera revu.

L’exécutif andorran a déjà averti la semaine dernière qu’il tenterait d’épuiser toutes les options pour tenir le forum en personne, ce qu’il considère comme en danger selon le calendrier actuel en raison de l’incertitude dérivée de la pandémie de COVID-19. Cependant, le changement de date doit être approuvé par les 22 pays membres de la conférence.

Si le changement de date est convenu, la célébration du XXVIIe Sommet viendrait déjà en dehors de la période pendant laquelle Andorre est en charge du Secrétariat Pro Tempore de la Conférence ibéro-américaine, une position qui implique, entre autres responsabilités, d’accueillir la réunion des chefs d’État et de gouvernement. La République dominicaine assumera ledit secrétariat pour la période 2021-2022.