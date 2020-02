Son ex petit ami a tenté de la tuer avec cinq coups de feu: elle lui a pardonné et embrassé en pleine épreuve

Après ça un homme a été condamné à sept ans de prison pour tentative de féminicide contre son ex petite amie, la victime a demandé au juge la permission de l’embrasser et de le serrer dans ses bras, devant l’incrédulité du public.

L’épisode inhabituel s’est produit dans un tribunal de Rio Grande Do Sul, au Brésilet a été enregistré par une photographe locale Folha Do Mate. Maintenant, l’affaire a fait le tour du monde.

L’agression s’est produite le 11 août 2019, lorsque Micheli Schlosser, 25 ans, était avec son ex petit ami Lisandro Posselt, 28 ans, et ses amis dans un glacier.

Selon l’histoire de la jeune femme, elle a remarqué que Lisandro recevait des messages constants d’une autre femme, ce qui a provoqué une discussion forte au point de le menacer avec le signaler pour une violation présumée.

Posselt a quitté les lieux, mais est revenu quelques minutes plus tard, brandissant un arme à feu. Les amis de Micheli ont remarqué ce qui allait se passer et l’ont poussée dans une voiture. L’attaquant a tiré cinq fois à travers l’une des vitres du véhicule, dont deux impactés sur la tête de la femme, bien que miraculeusement aucun ne produise de blessure mortelle.

Lisandro est en détention préventive depuis août de l’année dernière, et bien que Il a été condamné à sept ans de prison (5 d’entre eux pour tentative de meurtre et 2 pour possession illégale d’une arme) sera gratuit avant de remplir cette période, car il n’a pas de casier judiciaire, en plus de le même agresseur intercède pour lui.

Dans une interview au journal brésilien Gazeta do Sul, Micheli Schlosser assuré que, malgré l’attaque astucieuse, aimer Lisandro Posselt; et même, a l’intention de retrouver la relation qu’il avait avec lui: «Nous parlerons et si tout se passe bien, nous reviendrons et tout sera comme avant. Je l’aime et je lui ai déjà pardonné. »

Interrogée sur la raison qui a poussé son ex-petit ami à lui tirer dessus, la jeune femme a déclaré: «Nous nous disputons pour des conversations que j’ai lues sur son téléphone portable. Ce jour-là, je l’ai beaucoup provoquée. J’ai menacé de le dénoncer à la police pour viol. Et c’est pourquoi il a tiré (…) Il ne m’avait jamais attaqué, il était toujours très bon avec moi et avait déjà payé son erreur. De tous les hommes que j’avais, il était l’un des meilleurs. Je ne peux pas me plaindre, ce n’est pas une mauvaise personne. »

Pour sa part, le procureur de l’affaire, Pedro Rui da Fontoura Porto, a également déclaré au même journal que, dans certains cas, il est normal que la victime favorise l’agresseur. Cependant, Je n’avais jamais vu une situation similaire dans une affaire de tentative de féminicide: «Le fait qu’il soit venu non seulement à la session plénière, mais aussi à l’audition pédagogique qui a eu lieu auparavant, avec l’intention de l’épouser, voulant vivre le reste de sa vie avec un homme qui a essayé de la tuer, a surpris tout le monde. Lorsque le juge a annoncé la peine dans un régime semi-ouvert, il a applaudi. Je n’avais jamais vu ça auparavant. »

L’histoire de Micheli et Lisandro a été viralisé sur les réseaux sociaux, car de nombreux utilisateurs ne peuvent pas croire qu’il a pardonné à la personne qui a failli se suicider. Sur Twitter vous pouvez lire des commentaires très durs Contre la décision du jeune brésilien.

“Quand vous pensez que vous avez une relation toxique, lisez le cas de Micheli Schlosser,” “La balle qui a été déposée dans son cerveau l’a rendue folle ou l’a rendue brute” et “Elle est vivante d’un miracle et a si peu d’estime de soi qu’elle revient avec lui “Sont certains des commentaires les plus contestés sur Twitter.