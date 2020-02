Son fils a été tué par une patota et ils sont tous libres: “Si les vidéos étaient apparues, comme cela s’est produit avec les rugbiers, elles auraient été perpétuellement remises”

Le 8 janvier 2020, 15 ans du crime de Marcos Spedale, un jeune de 16 ans de Cordoue qui a été attaqué par une patota dans le quartier de Cerro de las Rosas. Ce n’était pas un combat de rue. Il a été provoqué et battu violemment à mort. Ils étaient 7 contre 1 et il pouvait faire très peu pour se défendre. Même une fois qu’il était tombé sur le dos sur le trottoir, l’un des agresseurs s’est couvert le visage d’une chemise pour le neutraliser et continuer de battre. L’attaque contre les coups de pied, les tubes et les bouteilles n’a duré que deux minutes. Mais c’est avec une telle joie que cela s’est avéré fatal.

Marcos vivait à Villa Allende, à environ 20 kilomètres de la ville de Cordoue, et avait l’habitude de rejoindre ses amis dans le centre sportif du quartier pour faire du vélo ou jouer au football. Mais cette nuit-là, il avait demandé à ses parents la permission de quitter la capitale sans savoir que le destin le traverserait avec sa propre mort.

En rentrant chez eux, ils ont traversé le Cerro de las Rosas, une zone de hautes couches socio-économiques qui a une avenue principale – appelée Rafael Núñez – où se concentrent les bars et les bols.

«Ils ont marché le long d’un chemin et cette botte de grands garçons les a provoqués avec des regards, des insultes et des coups de pied; et ils ont commencé par un ami de Marcos, qui ne leur a pas répondu. Alors que les agressions se poursuivaient et montaient en ton, mon fils leur a dit van Comment vont-ils le frapper, ne voient-ils pas sa taille? »Puisqu’il était le plus jeune du groupe. Et là, ils l’ont attrapée avec Marcos. Il voulait s’enfuir mais ils se sont mis en colère contre lui », a-t-il rappelé. Infobae Hector Spedale, le père du jeune homme, qu’il a décrit comme “Un garçon paisible.”

Au vu de dizaines de témoins, Ramiro Pelliza a frappé son tronc et s’est fracturé le nez. Et puis il a continué – en complicité avec les autres – avec des tubes et des coups de pied, principalement dans le torse et la tête. “Il est décédé sur les lieux, sous aspiration bronchique, alors que les agresseurs se sont réfugiés dans une station-service et que l’un d’eux a jeté sa chemise sanglante dans un bowling”, a expliqué son père.

Contrairement à ce qui s’est passé avec les rugbiers, où vidéos enregistrées par d’autres adolescents et même propres tueurs servi de preuves pour les emprisonner et faire avancer l’enquête, En 2005, il y en avait très peu qui avaient des téléphones portables et les réseaux sociaux n’étaient pas encore aussi utilisés qu’aujourd’hui. Cela a rendu la plainte difficile à défendre et plusieurs des agresseurs ont été acquittés ou même poursuivis parce que leur responsabilité ne pouvait être prouvée.

«Il m’a coûté cher à la justice d’accepter cette figure juridique. Les défendeurs ils ont toujours prétendu qu’ils n’étaient pas au courant de ce qu’ils ont fait et que tout s’était passé dans le cadre d’un combat. Ils ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un homicide en querelle et j’ai dû briser tout cela. C’était très similaire à ce qui s’est passé avec les rugbiers de Villa Gesell: il a été botté. Mais seul Ramiro Pelliza a été reconnu coupable de homicide simple», A-t-il expliqué à Infobae le docteur Miguel Ortiz Pelegrini, qui était le représentant légal des parents de Marcos.

Le procès a eu un impact énorme à Cordoue et toute l’opinion publique, comme pour le crime de Fernando, a continué d’être consternée de jour en jour par les dernières nouvelles des médias.

«Maintenant, il y a beaucoup de preuves filmiques, ce qui est irréfutable. Cela a beaucoup aidé la cause contre les rugbiers. Il y a des enregistrements avec le téléphone portable et des vidéos capturés par la surveillance municipale et des caméras de sécurité privées », a déclaré Spedale tout en rappelant qu’en 2005« les dépositions des témoins »étaient la seule preuve que la justice a considérée comme valable contre les accusés. “Pour qu’ils soient perpétuels, ils devaient faire filmer le crime”, a-t-il déploré.

Le principal accusé était Ramiro Pelliza (22 ans), qui a été condamné par la chambre 10 du crime à 15 ans de prison pour le délit de “simple homicide” en 2006 et aurait dû être publié en 2021.

En outre, trois des cinq mineurs (Franco, Gregorio et Juan José) qui ont été inculpés ils ont été condamnés en tant que co-auteurs d’un «homicide simple avec une intention éventuelle», bien que son destin fût entre les mains d’un juge de mineurs; qui les a reconnus coupables en 2011 et leur a accordé 8 ans de prison Comme ils avaient 17 ans au moment de l’incident, la justice n’a jamais divulgué leurs noms de famille.

En tant, trois ils ont été acquittés: un jeune de 19 ans et deux mineurs accusés d’avoir participé au combat.

Comme cela s’est produit avec le crime de Fernando Báez Sosa, que plusieurs témoins ont spontanément approché pour déposer, la plainte avait un témoignage clé: celle d’une jeune femme qui était amie avec les agresseurs et a été témoin du meurtre de Marcos. “La jeune fille était à l’arrêt de bus et a déclaré que les assaillants l’ont battu comme un sac à ordures”, a déclaré Spedale, qui a également déclaré qu’il avait demandé à témoigner sans la présence des accusés dans la pièce car “il avait peur d’eux”.

Dans le même procès, il a également été constaté que le même groupe avait attaqué deux autres jeunes. En 2004, ils avaient frappé un garçon qui s’était retrouvé avec de graves blessures au visage; et le 1er janvier 2005, une semaine avant l’attaque de Marcos, ils avaient défiguré le visage d’un autre garçon à la sortie d’un bowling.

“Ce qui a le plus irrité la population, c’est que c’était une patota composée de bons gars”. Autrement dit, ils venaient de familles aux ressources économiques élevées », a rappelé l’avocat.

Pour les parents Marcos, la condamnation a été influencée par l’origine sociale de plusieurs des accusés car ils sont les enfants de politiciens, de magistrats et d’hommes d’affaires reconnus de portée locale. Et ils ont donné l’exemple en examinant les noms de leurs avocats de la défense pour conclure qu’ils sont des «personnes influentes».

«L’un était le fils d’un homme d’affaires renommé de Cordoue, un autre était le fils d’un assistant d’un procureur, un autre avait un parent à la justice pour mineurs, un autre était le fils d’un scribe et un autre était un conseiller. C’étaient des familles avec pouvoir qui avaient accès à la justice et c’est pourquoi plusieurs ont été acquittées au profit du doute », a déclaré Spedale.

Mais sa plainte la plus grave est tombée sur deux des trois juges de Cordoue qui a prononcé la sentence: «Ils n’ont pas rendu justice. Le seul qui a agi impeccablement était Juan José Rojas Moresi, qui s’est opposé à l’acquittement de l’autre major. »

Aujourd’hui, il n’y a plus personne en prison. «L’adulte a été libéré pour bonne conduite après avoir passé seulement 8 ans en prison. Selon la loi, une fois qu’elle atteint les deux tiers, elle commence par sa resocialisation. Et les mineurs n’ont purgé que la moitié de la peine », a expliqué Ortiz Pelegrini.

Pour Spedale, le juge des mineurs de Cordoue est «très laxiste et toujours en faveur de l’agresseur». Il a rappelé que les mineurs avaient obtenu un régime spécial «d’un juge de garantie qui les laissait partir avec des permis provisoires». Il a dit que cette mesure a provoqué un véritable scandale puisque même ses propres filles – d’un mariage précédent – “Ils les ont croisés au bowling.”

Même si les parents de Marcos n’étaient pas satisfaits de la condamnation, cela leur a apporté un certain soulagement d’avoir “nettoyé” l’image de leur fils. “Ils avaient essayé d’installer que Marcos faisait partie d’un groupe et que tout s’était passé dans le cadre d’un combat . Avec notre avocat, nous avons mis l’enquête sur nos épaules et convaincu d’autres victimes de témoigner contre elles », a-t-il déclaré avec fierté.

Pendant l’entretien que Spedale a gardé avec Infobae, les coïncidences entre le crime de son fils et celui de Fernando Báez Sosa étaient inévitables: «Maintenant, les parents de Fernando vont commencer par la souillure de la partie judiciaire, qui est l’étape la plus difficile. Mais les agresseurs ne pourront pas s’en tirer avec tout le film qui est apparu. Si les vidéos étaient apparues, comme ce fut le cas avec les rugbiers, les assassins de Marcos auraient été perpétuellement donnés »

Enfin, il a envoyé un message des parents de Fernando: «J’aimerais qu’ils aient beaucoup de force. Son cas a supprimé tout ce que je vivais. Que justice soit faite. »