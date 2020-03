Sondage: aide indécise Biden; jeune, fidèle à Sanders

WASHINGTON (AP) – Les surprenantes victoires de Joe Biden lors du Super Tuesday ont été provoquées par des électeurs qui ont décidé de le soutenir quelques jours avant le rendez-vous avec les urnes, une vague de retard qui a ébranlé la campagne présidentielle primaire du Parti démocrate en question. d’heures

L’indécis a aidé Biden à gagner au Massachusetts, au Minnesota, en Caroline du Nord, au Texas et en Virginie, entre autres. Dans certains d’entre eux, près de la moitié des électeurs ont décidé de voter à la dernière minute, selon les sondages AP VoteCast auprès des participants à huit primaires de l’État. Et les sondages ont montré qu’ils avaient opté pour l’ancien vice-président. En Virginie, où près de la moitié des électeurs ont attendu pour élire leur candidat, Biden a obtenu le soutien des deux tiers des indécis.

Les sondages ont montré la puissance d’un rebond au bon moment dans une course à l’investiture démocrate qui a été marquée par un grand nombre de candidats et a confondu les électeurs débattant qui sera le meilleur pour défier le président Donald Trump en novembre. Le grand triomphe de Biden en Caroline du Sud samedi a relancé sa délicate campagne et en 72 heures, il a retiré trois de ses rivaux de la course et convaincu les électeurs de différents États.

Cependant, le sénateur du Vermont Bernie Sanders a trouvé une formule pour amortir le coup. Avec une organisation agressive et profitant des premiers votes de sa base progressiste, jeunesse et latino, Sanders a remporté le Colorado et la Californie. Environ 80% de ceux qui ont opté pour le sénateur de Californie ont déclaré avoir choisi leur candidat plus tôt dans les dernières heures.

AP VoteCast est un sondage électoral américain mené par NORC à l’Université de Chicago pour l’Associated Press et Fox News. Les enquêtes sont menées pendant sept jours et se terminent à la fermeture des bureaux de vote.