SONDEO-Monnaies latino-américaines, marquées par la prudence contre les tensions régionales, la peur du protectionnisme

BUENOS AIRES, 9 janvier (.) – Les devises latino-américaines évolueront prudemment au début de la nouvelle année face aux tensions politiques persistantes dans la région et aux inquiétudes concernant davantage d’expressions protectionnistes dans la campagne présidentielle américaine, selon un sondage . Jeudi.

Les prévisions ont souligné que le peso mexicain et le real brésilien, les principales monnaies d’Amérique latine, resteront dans les fourchettes récentes ou près des niveaux actuels. L’enquête a été réalisée du 6 au 9 janvier, au milieu du début de la dernière escalade américano-iranienne.

Le court terme semble positif en raison de l’attitude prudente de la banque centrale mexicaine et de certains signes d’amélioration de l’économie brésilienne, a déclaré Juan Prada, stratège chez Barclays. Cependant, la seconde moitié de 2020 pourrait être plus difficile.

“Les élections aux États-Unis et les menaces éventuelles sur le commerce et l’immigration, ainsi qu’une détérioration institutionnelle au Mexique vers la troisième année d’AMLO, peuvent entraîner des risques à la baisse plus tard en 2020”, a-t-il ajouté, faisant référence au président Andrés Manuel López. Obrador

De son côté, le président américain Donald Trump pourrait recourir à une attaque contre le Mexique sur les questions de commerce et de migration pour renforcer sa base politique et ses chances de réélection, similaire à son raid réussi en 2016 pour atteindre la Maison Blanche, selon les analystes.

Le peso a terminé 2019 avec un gain de 3,6% qui s’est principalement produit à la fin de l’année après que les modifications de l’accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (TMEC) ont été convenues après des mois de remorqueurs pour assurer plus de normes du travail strict au Mexique.

Le peso mexicain s’échangerait à 19,50 pour un dollar en 12 mois, affaiblissant 3,9% par rapport à ses valeurs jeudi, mais se poursuivant au sein d’une fourchette de négociation bien établie pour la quatrième année, selon l’estimation médiane de 22 stratèges.

Banxico, comme la banque centrale du pays est connue, a progressivement réduit son taux de référence pour aider à réactiver une croissance anémique, suscitant des doutes parmi les investisseurs quant à la valeur du «carry trade» de la monnaie à l’avenir.

Le mois dernier, les responsables ont souligné leur inquiétude quant à la récente augmentation du salaire minimum susceptible d’agiter les pressions inflationnistes, ce qui pourrait signifier qu’ils pourraient s’abstenir d’allégements monétaires plus agressifs dans les mois à venir.

Parallèlement, un climat politique plus rude qui a enveloppé l’Amérique latine fin 2019, avec une rugosité inhabituelle entre le Brésil et l’Argentine et une flambée de protestations dans les pays andins, pèsera également sur les marchés des changes de la région.

“L’un des principaux facteurs qui affecterait l’économie brésilienne est la nouvelle orientation de la politique économique de l’Argentine, qui devrait être plus protectionniste et affecter encore moins les échanges commerciaux qu’elle ne le montre déjà”, a indiqué un rapport de la firme cette semaine. Consultants de la phase péruvienne.

Les répondants s’attendent à ce que le real se renforce de 1,7% en 12 mois à 4 unités par dollar. Pendant ce temps, on s’attend à ce que la devise brésilienne s’affaiblisse dans trois mois, une prévision rare à court terme qui reflète la prudence des analystes.

(Rapport et enquête par Gabriel Burin; enquête supplémentaire par Indradip Ghosh à Bengaluru. Édité par Javier Leira et Manuel Farías)