Sonora a approuvé la restriction sur la vente d’essence et s’appliquera “aujourd’hui ne circule pas” pour les personnes en raison de la contingence du coronavirus

Le Conseil d’État de la santé de Sonora a approuvé de nouvelles mesures préventives contre l’épidémie de coronavirus dans le pays, car ils assurent que ceux déjà mis en œuvre n’ont pas donné les résultats escomptés.

Avant la phase 3 des infections à COVID-19, prévue par le ministère de la Santé de l’État (SSa) pour la mi-avril 2020, à Sonora des mesures préventives extraordinaires seront appliquées pour encourager les gens à rester à l’intérieur.

Le Plan opérationnel global pour les soins médicaux et la reconversion hospitalière a été l’une des premières autorisations. Présenté par Clemente Baltierra, directeur des hôpitaux de santé de l’entité, prévoit d’utiliser des hôtels, des maisons ou des salons à Sonora comme centre d’attention pour COVID-19. Le ministère des Finances s’occuperait du bail avec une sécurité médicale stricte comme condition, selon le portail Cependant.

En revanche, de nouvelles mesures extraordinaires ont été approuvées dans le plan d’urgence. Souligne l’application de sanctions légales aux Sonorans qui ne respectent pas l’ordre de quarantaine ou à ceux qui entrent dans l’État sans garder un isolement de 14 jours.

Aussi toutes les activités récréatives extérieures interdites, ils fermeront donc des parcs, des centres commerciaux, des commerces alimentaires et des lieux touristiques. Les travaux de construction ne peuvent pas non plus se poursuivre, à l’exception des hôpitaux, des routes et des infrastructures essentielles.

La mesure qui se démarque est la paiement des services à travers une stratégie similaire à “Aujourd’hui ne circule pas”, en utilisant les informations d’identification INE et différents horaires, comme spécifié dans le journal Puente Project.

Il y aura également restrictions sur la vente de carburant aux véhicules exerçant des activités non essentielles comme un particulier. Il a même été envisagé d’étendre cette restriction à tous pour forcer les gens à rester chez eux.

En termes de tourisme la suspension des activités hôtelières dans les destinations touristiques pendant la période des vacances de Pâques a été approuvée. 90% de l’occupation devra être annulée ou reprogrammée, tandis que 10% seront des salles à l’usage exclusif des urgences médicales et des activités économiques essentielles.

Enfin, le State Board of Health a demandé aux gens de prendre conscience de l’importance de rester, dans la mesure du possible, à l’intérieur de votre maison jusqu’à ce que les infections commencent à diminuer et n’exposent pas votre vie autant que celle de votre famille.

À Sonora, selon le dernier rapport du ministère local de la Santé, 29 personnes ont déjà été confirmées avec la maladie. La répartition est la suivante: 12 patients à Hermosillo, 4 à Cajeme, 3 à San Luis Río Colorado, 3 à Magdalena de Kino, 2 à Guaymas, 2 à Navojoa, 1 à Nogales, 1 à Huatabampo et 1 de plus à Sáric.

En outre, le premier a enregistré la mort par COVID-19. Il s’agit d’une femme de 29 ans, résidente de la municipalité de Magdalena de Kino, qui souffrait de diabète et n’avait aucun antécédent de voyage.

La victime a présenté les premiers symptômes (toux et fièvre) le 22 mars, mais n’a pas répondu au traitement administré; une unité médicale de l’IMSS de Nogales a été hospitalisée le 28 mars avec des données sur l’insuffisance respiratoire et la pneumonie et il a été immédiatement testé; le 30 mars, il est décédémais décès de COVID-19 confirmé le 4 avril.