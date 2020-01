Souriante et sans règles: promenade de Meghan Markle avec Archie et ses chiens dans un parc au Canada

L’ancienne actrice californienne a été photographiée transportant Archie Harrison et ses deux chiens, Guy et Oz, dans le parc public du parc régional de Horth Hill, suivie de deux gardes du corps, tandis que la controverse sur le paiement de la facture de 3,5 millions de dollars est toujours d’actualité – selon Médias britanniques – pour la sécurité du Sussex. Reste à savoir si ce seront les contribuables britanniques ou canadiens qui prendront en charge les dépenses.

Lundi, Markle avait été dépeinte détendue et heureuse de sa nouvelle vie civile. La duchesse de Sussex, âgée de 38 ans, a été vue conduire son propre véhicule alors qu’elle se retirait du manoir de 14 millions de dollars qu’elle loue avec le prince Harry. Sans la présence de son fils Archie dans la voiture, la duchesse gara son véhicule Land Rover Discovery à l’aéroport international de Victoria, Extrémité sud de l’île de Vancouver et a attendu environ 10 minutes pour l’arrivée de l’une de ses amies les plus proches, Heather Dorak.

Le couple vivra sur l’île de Vancouver une partie de l’année après l’annonce de la démission de ses obligations en tant que membres de la famille royale britannique. Après les semaines de sorties, de réunions et le discours émotionnel de Harry dimanche dernier lors d’un dîner de charité, Le prince est arrivé au Canada mardi pour rencontrer sa femme et son fils.

Harry, 35 ans, a pris l’avion d’une ligne commerciale, British Airways, pour se rendre à l’aéroport de Vancouver. Il est ensuite monté à bord d’un avion plus petit, de la compagnie à bas prix WestJet, pour se rendre à l’aéroport de Victoria sur l’île de Vancouver.

Les ducs de Sussex ont émis un avertissement concernant le harcèlement des photographes paparazzis après avoir accepté d’abandonner leurs fonctions royales pour commencer leur nouvelle vie au Canada, selon Sky News. L’action du couple royal a eu lieu après la publication des images de Meghan avec Archie dans le parc public de l’île de Vancouver.

Mais les ducs de Sussex n’attendent pas quelques jours tranquilles au Canada. Toujours non daté, le procès contre l’éditeur de Mail On Sunday est en instance après la publication d’une lettre de Meghan à son père, Thomas Markle.

Certains médias britanniques spéculent que Thomas, qui s’est aligné sur les tabloïds partageant plus de messages privés de la duchesse, pourrait être appelé à témoigner au procès, bien sûr, pas pour la défense de la duchesse.

Thomas Markle a de nouveau attaqué sa fille la semaine dernière et cette fois-ci était beaucoup plus virulent que lors de ses précédentes apparitions. Dans un aperçu d’un documentaire prévu pour les prochaines semaines sur British Channel 5, le père de la duchesse de Sussex a déclaré que sa fille détruisait la couronne britannique pour de l’argent.

“Elle et Harry transforment la famille royale en un Walmart avec une couronne, ils m’embarrassent”, tourné. Et il a ajouté lapidaire: “Ce n’est pas la fille que j’ai élevée.”

L’opinion de Thomas Markle au milieu de l’une des pires crises de la monarchie est venue lorsque les ducs de Sussex ont finalement conclu un accord avec la reine Elizabeth pour abandonner leurs nobles titres et devenir indépendants de la couronne. “Lorsqu’ils se sont mariés, ils ont assumé une obligation et celle-ci doit faire partie de la redevance et représenter la redevance. Et ce serait idiot s’ils ne le faisaient pas », Le père de Meghan a dit obscur, qu’il ne manque pas l’occasion de critiquer sa fille.

La distance entre les deux est connue et le goût de Thomas pour comparaître devant les caméras diffuse une intimité qui dérange la duchesse. «C’est l’une des plus anciennes institutions. Ils la détruisent … “, son père a été scandalisé à la télévision.