Soutien-gorge Ruby Quinceanera chemisier transparent danse sexy

Ruby a aujourd’hui un peu plus de 18 ans et dévoile ses attributs Révèle son soutien-gorge noir sous un chemisier transparent Publiez une danse sexy sur les réseaux sociaux et adorez-la

La célèbre quinceañera du Mexique, Rubí, qui a maintenant un peu plus de 18 ans, a l’air plus audacieuse que jamais lorsqu’elle a laissé voler l’imagination de son public, puisqu’elle a publié une vidéo où elle regarde un soutien-gorge sexy, à cause d’un chemisier transparent qu’il utilise tout en dansant une mélodie collante.

Le matériel peut être vu sur les réseaux sociaux et a causé un tel impact que ses amis et connaissances le flattent pour la danse sensuelle qu’il a entreprise, ainsi que l’audace qu’il a eue en montrant ses seins avec un chemisier transparent qui révèle le soutien-gorge noir sexy qu’il porte sous.

L’ancienne quinceañera Rubí est devenue célèbre lorsque ses parents ont invité «tout le monde» à sa fête et rapidement la vidéo est devenue virale, alors que des étrangers lui ont fait confiance et que de nombreuses personnes ont assisté à la danse, y compris des artistes bien connus. L’événement a été un succès médiatique et depuis lors, les gens n’ont pas perdu leur marque sur la jeune femme aujourd’hui.

La vidéo de l’ancienne quinceañera Rubí avec un soutien-gorge sexy a été téléchargée par elle-même sur son compte Instagram @iamrubiig et au matin de ce lundi 17 février 2020, elle avait déjà dépassé 1400 vues et avait 20 commentaires de ses amis les plus proches et connaissances.

Dans la matière de l’ancienne quinceañera, Rubí apparaît en jean, chemisier blanc transparent et aux cheveux dénoués, tout en dansant la chanson de Don’t Start Now, de la célèbre chanteuse Dua Lipa.

“Comme c’est beau, beau”, “Je t’aime”, “Belle belle danse, je t’aime”, “Comme c’est mignon”, étaient quelques-uns des commentaires que Rubí, l’ancienne quinceañera du Mexique, a reçu lorsqu’elle a montré ses attributs à travers un chemisier transparent qui a montré son soutien-gorge noir sexy, en dansant une chanson de Dua Lipa.

Depuis cette célèbre fête de la quinceañera Rubí, en 2016, la jeune femme n’a cessé de publier des images sur son compte Instagram, et en décembre de l’année dernière elle est réapparue dans une image qui montrait clairement qu’elle n’était plus une fille, mais que Elle est devenue une femme et elle ne dort même plus seule.

Cela a été montré sur une photo qui a fait le tour du pays, sur les réseaux sociaux, car Ruby a été vue dans une situation très intime, dans son lit et avec quelqu’un de très spécial.

Sur son compte Instagram personnel, Rubí et une femme entière, d’âge légal, ont montré des signes de maturité et comment, rien de plus et rien de moins que de coucher avec quelqu’un dans son lit.

Vous pouvez même voir dans le visage de Rubí un immense bonheur et une tranquillité et une paix enviables, à côté de son partenaire, qui semble également profiter du moment.

Cette image a circulé sur les réseaux sociaux et suscité des attentes, car il n’avait jamais été aussi intime et couché avec quelqu’un à ses côtés.