Souvenir du magicien mathématique John Conway

«Au début, tout était nul et J.H.W.H Conway a commencé à créer des chiffres.»

C’est ainsi que le mathématicien John Horton Conway apparaît dans le roman de Donald Knuth Surreal Numbers – une force apparemment omnisciente qui a amené tous les nombres à l’existence, dont les méthodes ont été écrites afin que d’autres puissent les déduire et les explorer aussi.

C’est une description appropriée pour Conway, décédé le 11 avril à 82 ans des complications de COVID-19. Le légendaire professeur a fait de nombreuses contributions dans différents domaines des mathématiques, avec des idées influentes qui se sont étendues à la physique quantique, à la philosophie et à l’informatique. Il a inspiré des générations d’étudiants qui l’ont rencontré n’importe où, des camps d’été aux programmes de premier cycle et des cycles supérieurs, et ses jeux et puzzles inventifs ont ravi le lectorat de masse des chroniques scientifiques américaines de Martin Gardner.

“Avec le décès de John Conway, le monde des mathématiques a perdu l’une de ses étoiles les plus brillantes”, a déclaré dans un e-mail Peter Sarnak, professeur de mathématiques à l’Université de Princeton et collègue de Conway. “Son talent et son génie étaient inégalés.”

Je ne connaissais pas Conway personnellement, mais en tant qu’étudiant de Princeton, je le connaissais comme une célébrité excentrique du campus. Nous ne parlons pas du stéréotype d’un universitaire enfermé dans un bureau qui ne veut pas être dérangé; en fait, Conway n’était même pas assis dans un bureau à Princeton, mais on pouvait le trouver dans la salle commune du département de mathématiques. En lisant le travail de Conway et en regardant des conférences et des interviews enregistrées au cours des derniers jours, j’ai apprécié qu’il partage ses idées avec tant d’enthousiasme et d’une manière qui pourrait être largement comprise. J’ai pensé: «C’est pourquoi j’aimais les mathématiques au lycée. C’est ce que je pensais que ça pourrait être. » J’adore le fait que Conway se soit retrouvé avec une richesse de connaissances, de jeux et d’énigmes célèbres parce qu’il a simplement suivi ses propres curiosités et a également aimé partager les merveilles des mathématiques avec les autres.

“Ce qui le séparait des autres mathématiciens dont le travail était également profond et étendu et qui s’étalait sur plusieurs décennies, c’était son approche amusante et ludique de tout”, a déclaré Colm Mulcahy, professeur de mathématiques au Spelman College d’Atlanta, dans un email. «Il a fait des mathématiques très sérieuses, mais avec un flair et une passion tout à fait uniques.»

LE JEU DE LA VIE

Conway est le plus célèbre aux yeux du public pour son «Game of Life». Il s’est inspiré du concept d’automates cellulaires de John von Neumann et Stanislaw Ulam.

Le Game of Life a une grille de cellules dans laquelle il y a deux états: vivant et mort. Les carrés “vivants” sont d’une couleur, choisissons le bleu, et les morts sont une autre, choisissons le gris. Mais contrairement aux jeux auxquels vous jouez avec des amis, il s’agit d’un jeu «sans joueur». C’est un drame que vous regardez juste se dérouler, et plus vous regardez, vous remarquerez peut-être la formation de structures complexes auxquelles vous ne vous attendiez pas.

Il n’y a que deux règles selon lesquelles chaque case joue:

• Si vous êtes mort et que vous avez trois voisins vivants, vous renaissez (le gris devient bleu). Sinon, vous restez mort (gris).

• Si vous êtes vivant et que vous avez deux ou trois voisins vivants, vous restez en vie (le bleu reste bleu).

Conway a bricolé les règles pour “environ 18 mois de café”, dit-il dans une vidéo Numberphile en 2014, et n’a utilisé aucun ordinateur pour cela; c’était les années 60, après tout. Le résultat était que les configurations ne pouvaient pas être prédites; ils ont simplement continué à évoluer. Même aujourd’hui, les professionnels et les amateurs jouent avec des aspects de ce jeu, s’émerveillant des différentes formes et comportements qui émergent simplement en laissant les carrés s’y attaquer avec ces deux règles.

Gardner, qui avait une chronique scientifique américaine populaire intitulée “Jeux mathématiques” pendant plus de 20 ans, a popularisé le jeu de la vie dans une chronique de 1970 dans ce magazine. À cette époque, Conway était professeur à l’Université de Cambridge, en Angleterre. Gardner s’est ensuite lié d’amitié avec Conway et a publié sur d’autres jeux et vols de fantaisie intellectuelle de Conway, tels que l’algorithme Doomsday, une méthode pour trouver quel jour de la semaine correspond à n’importe quelle date de l’histoire.

Malgré sa popularité répandue depuis des décennies, la relation de Conway avec son propre jeu de vie était compliquée; à son avis, ce n’était pas de la vraie mathématique. “C’est un incident dans ma vie mathématique, et je ne devrais pas être si ennuyé à ce sujet”, a-t-il déclaré à Numberphile, “et j’essaie de ne pas l’être.”

CHIFFRES SURREAL

Bien qu’il ne voulait pas être connu uniquement pour le jeu de la vie, Conway a déclaré que l’une de ses réalisations les plus fières était la découverte de «nombres surréalistes». Cette idée a inspiré la représentation fictive de Knuth de deux étudiants apprenant le système de Conway à travers une tablette en pierre, sur laquelle les règles de génération numérique sont décrites.

En tant qu’humains, nous connaissons le mieux les nombres entiers ou entiers: 0, 1, 2, 3, 4, etc., du côté positif, et –1, –2, –3, –4, etc. du côté négatif. côté. Mais il y a des chiffres entre chacun d’eux. Il n’y a pas seulement 2,5 mais également 2,55, 2,555, 2,555, 2,5555, etc. Il existe des nombres irrationnels, comme pi, qui ne peuvent pas être définis par des fractions. Tous ceux qui sont écrits numériquement, même pi, sont appelés nombres réels.

C’est là que Conway est intervenu: il y a aussi des nombres infiniment petits et des nombres infiniment grands. Vous pouvez en ajouter un aux nombres entiers indéfiniment, mais chacun a une réciproque qui est extrêmement petite. Chacun des nombres si grands que vous ne pouvez pas nommer a également une racine carrée, une racine cubique et ainsi de suite, à l’infini. L’ensemble des nombres surréalistes, un nom inventé par Knuth, est le corpus entier des nombres réels plus l’infiniment petit et l’infiniment grand.

Comme beaucoup de ses exploits, Conway est arrivé aux chiffres surréalistes après avoir profondément réfléchi aux règles d’un jeu – dans ce cas, le jeu de Go. Les nombres surréalistes ont été «la plus grande surprise de ma vie mathématique», a déclaré Conway lors d’une conférence en 2016 à l’Université de Toronto.

“Conway agite deux règles simples dans l’air, puis n’atteint presque rien et tire une tapisserie infiniment riche de nombres qui forment un champ réel et fermé”, a écrit Gardner dans son livre The Colossal Book of Mathematics. “Chaque nombre réel est entouré d’une multitude de nouveaux nombres qui se trouvent plus près de lui que toute autre valeur” réelle “. Le système est vraiment «surréaliste». »

THÉORÈME DE LA VOLONTÉ GRATUITE

Au canapé près du tableau noir où Conway aimait s’asseoir au troisième étage du Princeton’s Fine Hall, lui et son collègue Simon Kochen parleraient de mathématiques, d’astronomie, d’étymologie et de tout ce que Conway avait récemment discuté avec Martin Gardner. Leur conversation amicale s’est transformée en une collaboration formelle lorsque Kochen a mentionné un théorème impliquant la mécanique quantique sur lequel il avait travaillé avec le mathématicien suisse Ernst Specker.

Conway s’est intéressé aux fondements de ce soi-disant théorème de Kochen-Specker, qui se rapporte à l’une des objections d’Einstein à la mécanique quantique. Alors que Conway et Kochen approfondissaient les fondements de ces idées, ils ont formulé ce qu’ils ont appelé le théorème du libre arbitre.

Est-ce que tout ce qui se passe dans l’univers, jusqu’au comportement des particules individuelles, dépend de tout ce qui s’est passé auparavant? Le théorème original de Kochen et Specker dit «non». Le théorème du libre arbitre est allé plus loin.

Supposons qu’un expérimentateur puisse choisir de mesurer le spin d’une particule dans l’une des 33 directions particulières et faire ce choix indépendamment de ce qui s’est produit précédemment. Une propriété intrinsèque, appelée valeur de spin, serait mesurée comme «zéro» ou «non nul», et elle ne suivrait aucun schéma qui aurait pu être prévu à l’avance. Dit Kochen: “la réponse de la particule est également libre et spontanée, en ce sens que sa réponse n’est pas déterminée par l’histoire passée de l’univers.” En d’autres termes, “Supposons du libre arbitre afin d’obtenir beaucoup plus de libre arbitre.”

Plus généralement, les idées de Kochen, Specker et Conway soulignent que si vous aviez les informations sur les états de chaque particule dans l’univers jusqu’à présent, vous ne seriez pas en mesure de prédire quels seront leurs états dans une seconde à partir de maintenant.

Certains ont critiqué ce théorème comme ne s’appliquant qu’à certains modèles impliquant le déterminisme, mais les mathématiciens et les physiciens ont continué à l’analyser et à explorer ses implications ces dernières années.

UNE LÉGENDE DE CAMPUS

Outre toutes ses réalisations, Conway était sa propre institution à Princeton, où il est devenu professeur en 1986.

Dans Fine Hall, la tour de granit brun sans ornements en face de l’architecture néogothique emblématique de Princeton, Conway a abandonné son bureau du département de mathématiques “afin qu’il puisse simplement rester dans la salle commune et tenir la cour”, aux alentours de 1991, a déclaré Sarnak. (une ancienne élève, Stark Ledbetter, a déclaré avoir vu une fois le bureau de Conway – «complètement encombré»). Lorsque Christopher Smyth Simons, maintenant professeur agrégé à l’Université Rowan, était un étudiant diplômé de Princeton, il jouait au backgammon et à d’autres jeux avec Conway tous les jours dans ce salon du troisième étage, où le département profite d’une pause-thé quotidienne l’après-midi.

Malgré la renommée de Conway, il donnait toujours des cours aux étudiants de premier cycle qui n’avaient pas choisi de spécialisation, et ce n’étaient pas des expériences traditionnelles en classe. Souvent vêtu d’un t-shirt, il n’utilisait pas de manuel et a commencé à parler dès qu’il est entré, a déclaré Ledbetter, qui a suivi l’année de première année du cours d’analyse à variable unique du professeur. Il a toujours résumé ce qui avait été fait jusqu’à présent dans le cours, ce qui était utile pour les étudiants, a-t-elle déclaré. Selon plusieurs témoignages, il pourrait jeter une chaussure à une fenêtre s’il pensait que les élèves dormaient. Tamara Broderick, maintenant professeure agrégée au MIT, se souvient de Conway quand elle était étudiante à Princeton et également au Canada / USA Mathcamp où il a enseigné aux élèves du secondaire et du secondaire. Au camp, il «portait» un vélo jouet, l’un des accessoires qu’il était connu pour transporter, et a dit aux enfants: «S’il n’a pas de vélo autour du cou, ce n’est pas John Conway», a déclaré Broderick.

Alors que certains universitaires peuvent se plaindre des responsabilités d’enseignement, Conway a vraiment adoré. «Je suis principalement enseignant», m’a-t-il dit », a déclaré Kochen.

Et il était un invité notable à l’événement annuel de la journée Pi du département – malheureusement la seule fois où je me souviens l’avoir rencontré en personne, en 2005. Alors que d’autres étudiants et moi nous relayions à tour de rôle sur les chiffres de pi que nous avions mémorisés (je sais, nous sont des nerds), Conway semblait chuchoter les chiffres avec nous. Lorsqu’il a été appelé à participer au concours, il a annoncé que nous, les candidats, avions récité les chiffres trop lentement, et a commencé à nous impressionner avec une interprétation rapide de quelques dizaines de chiffres. Plus étonnant, cependant, il nous a dit qu’il avait déjà connu 1 111 chiffres de pi (ce qui fait honte à ma deuxième place, avec 158 chiffres). Dans une chronique scientifique américaine en 2016, il a suggéré une méthode élaborée pour devenir un super mémorisateur pi impliquant le tableau périodique.

De tels exploits de mémorisation étaient de caractère. Kochen, le collaborateur du théorème du libre arbitre, se souvient que Conway lisait une fois l’article de journal qui mentionnait un pays dont il ne connaissait pas la capitale. Kochen ne le savait pas non plus. Ainsi, les deux ont décidé d’apprendre tous les pays du monde et leurs capitales. “Ce fut un moment magique”, a déclaré Kochen.

Ledbetter, qui avait Conway comme conseiller principal de thèse de 2008 à 2009, met toujours en pratique trois conseils que Conway lui a donnés: concevoir votre notation de manière à ce qu’elle soit facile à utiliser; effectuez même de petites modifications pour améliorer votre écriture si vous en avez la possibilité; et donner des noms intéressants à de nouveaux concepts pour que les gens s’en souviennent. Après avoir obtenu son diplôme, elle a pris neuf ans de congé en mathématiques pour poursuivre la musique, mais étudie maintenant dans un doctorat. programme de mathématiques à l’Université de Washington.

«J’ai toujours pensé que je le rencontrerais à nouveau et lui dirais que je recommence à faire des mathématiques», a-t-elle déclaré.

Kochen et Conway ont discuté par téléphone un peu plus d’une semaine avant la mort de Conway – pas sur les mathématiques, mais sur la vie. Les deux ont parlé de COVID-19 et Conway l’a appelé «ce maudit virus». En fin de compte, cela a causé sa mort, selon Kochen et d’autres.

J’ai essayé d’approfondir le théorème du libre arbitre avec Kochen. Après environ une heure, ma tête bourdonnait de discussions sur les ondes de probabilité, la thermodynamique et les variables cachées. Pendant un moment, je n’ai pas compris comment je pouvais traverser mon sol en toute sécurité si les atomes pouvaient manquer de valeurs de position. D’une certaine manière, nous sommes entrés dans les ordinateurs quantiques.

“John était très bon pour expliquer les choses à un profane”, a déclaré Kochen, “nous avons donc besoin de lui maintenant.”