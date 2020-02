Souvenirs de douleur et de gloire pour Quique Setién lors de la visite de Barcelone au Betis

BARCELONE, 6 février (.) – Barcelone rend visite au Betis dimanche pour la ligue espagnole, un champ qui apportera de nombreux souvenirs à l’entraîneur Quique Setién, qui retourne dans le club qui l’a propulsé vers la gloire et l’a ensuite licencié après un désaccord amer.

Setién a été choisi pour succéder à Ernesto Valverde à Barcelone le mois dernier et a également été une signature surprise lorsqu’il a pris le contrôle du Betis en 2017, poursuivant ainsi un mandat de deux ans réussi mais controversé au club de Séville.

Il a obtenu le pourcentage de victoires le plus élevé de tous les entraîneurs de Betis en première division et a mené des performances spectaculaires, y compris des victoires impressionnantes à domicile contre le Barça, Séville, l’AC Milan et des victoires consécutives au stade du Real Madrid pour la première fois depuis 1934.

Cependant, son éternel dévouement au football de possession a commencé à agacer les fans à la fin de sa deuxième saison, lorsque les bons résultats se sont estompés et que le Betis a été défait par Leganés et Levante.

Au pire moment de l’équipe, les supporters les plus bruyants du club ont refusé d’entrer dans le stade pour un match contre l’Espanyol, protestant à l’extérieur avec une banderole qui disait “Setién, sors ton ego de notre club”.

Malgré avoir battu Madrid le dernier jour de la saison, Setién a été licencié par Betis alors qu’il lui restait un an de contrat.

L’entraîneur de 61 ans a passé plus de sept mois sans travail et était entouré de vaches dans une ville lorsqu’il a reçu l’appel de Barcelone.

Cependant, sa courte période avec le champion de la ligue n’a pas été facile. Le Barça a pris trois points de retard sur le Real Madrid dans la course au titre après la défaite contre Valence et ces derniers jours, une polémique a éclaté entre le capitaine Lionel Messi et le directeur sportif Eric Abidal concernant le départ de Valverde.

L’entraîneur manque également de soldats, les attaquants Luis Suárez et Ousmane Dembélé étant écartés pour le reste de la saison et l’influent défenseur Gerard Piqué suspendu pour dimanche.

De son côté, Madrid visite Osasuna, qui n’a perdu que deux matches de championnat à domicile depuis avril 2018, tandis que l’Atlético de Madrid tentera de reprendre confiance après la défaite de derby de la semaine dernière contre l’équipe blanche lorsque recevoir Grenade.

(Rapport de Richard Martin; édité en espagnol par Emma Pinedo et Javier Leira)